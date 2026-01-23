La Autoridad Portuaria de Málaga licita las obras del nuevo edificio de Agencia Tributaria en el puerto

Alzado edificio AEAT. - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Málaga ha publicado este viernes la licitación de las obras del nuevo edificio de la Agencia Tributaria en el puerto de la capital malagueña, lo que supone "un hito para avanzar en el proyecto de integración con el entorno urbano desde la Plaza de La Marina hasta la desembocadura del río Guadalmedina".

Así lo han informado en un comunicado, en el que han apuntado que esta actuación se suma al traslado de las instalaciones de la Aduana y el cuartel de la Guardia Civil a sus nuevas ubicaciones dentro del recinto portuario.

Estas actuaciones permitirán "liberar los terrenos de Muelle Heredia para el desarrollo de un gran complejo de oficinas y comercios en el centro de la capital, según se recoge en el Plan Especial".

La licitación cuenta con un presupuesto de 9.890.664,79 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 20 meses. La fecha límite de presentación de ofertas será el próximo 27 de febrero a las 23.59 horas y la información puede obtenerse en el enlace https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detall...

La parcela dispone de una superficie de 1.144,00 metros cuadrados y linda por el norte con la Avenida Manuel Agustín Heredia, al oeste con el acceso rodado de la Puerta de Colón y al sur con el viario interior de la zona de uso portuario de los muelles 4 y 5.

Según han indicado, la construcción contempla una edificabilidad máxima de 4.400 metros cuadrados, que se distribuirán en un edificio con dos plantas de aparcamiento bajo rasante y una estructura sobre rasante de planta baja más cuatro alturas.

La propuesta arquitectónica se caracteriza por una imagen marcada por la verticalidad del sistema de sombra y protección solar, así como por la incorporación de un patio abierto a la fachada, paralelo a la avenida Manuel Agustín Heredia, han avanzado.

Además, han apuntado que este diseño permite proteger los usos del edificio frente al ruido del tráfico de esta vía principal y, al mismo tiempo, potenciar los espacios con vistas al Puerto, mejorando la calidad ambiental y funcional del conjunto.

La ejecución de las obras del nuevo edificio de la AEAT supone "un importante avance" para el desarrollo de un complejo empresarial y comercial en Muelle Heredia, que fomentará el tránsito peatonal conectando el frente marítimo desde La Farola hasta la parte más occidental del puerto, con un total de 3,5 kilómetros de longitud.

Asimismo, han apuntado desde la Autoridad Portuaria, esta actuación contribuirá a la integración arquitectónica desarrollada en Muelle Uno y Palmeral.