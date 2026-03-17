El Consejo de Ministros autoriza 25,3 millones de euros para ampliar el muelle de Pechina del Puerto de Almería

Archivo - Muelle de Pechina del Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 25,3 millones de euros para la ampliación del Muelle de Pechina del Puerto de Almería para aumentar la capacidad y la atención al creciente tráfico de graneles para impulsar la competitividad del sistema portuario.

Así lo ha avanzado en un apunte en la red 'X', recogido por Europa Press, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante una actuación cofinanciada por la Unión Europea que desarrollará mediante su licitación la Autoridad Portuaria de Almería (APA).

En concreto, la actuación ha sido dotada con seis millones de euros de fondos europeos en el marco de la convocatoria de 2023 del Mecanismo Conectar Europa (CEF), para el impulso de una red transeuropea de transporte eficiente y sostenible, según ha indicado la APA en una nota.

La ampliación del Muelle de Pechina se efectuará mediante la prolongación la línea de atraque en 260 metros, alcanzado un calado de 18 metros, y generando cinco hectáreas de superficie.

La actuación, recogida en el plan de inversiones, "aumentará las oportunidades de crecimiento del puerto en cuanto a tráfico de mercancías y también incrementará su potencial para atraer inversión e industria", ha indicado al respecto la presidenta de la APA, Rosario Soto.