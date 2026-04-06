Dedicada una plaza y un relieve en bronce al Puente de Hierro de Sevilla por su centenario

Rafael Carmona (i) y Álvaro Pimentel descubren el relieve de bronce dedicado al Puente de Alfonso XIII. - APS

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, ha presentado este lunes, 6 de abril, la 'Plaza del Puente de Alfonso XIII' situada en el entorno donde se ubicaba el histórico Puente de Hierro, junto a la sede de la institución portuaria, coincidiendo con el centenario de su inauguración. "Un espacio que aún conserva elementos originales, como los muros curvos diseñados por el arquitecto Vicente Traver", ha recordado el presidente durante su intervención.

A lo largo del acto, en el que también ha participado el segundo teniente de alcalde y delegado de Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, se ha descubierto un relieve en bronce del puente, obra del escultor Francisco Parra, que recuerda su localización original y su relevancia para la Sevilla de principios del siglo XX, informa en un comunicado.

Durante su intervención, Carmona ha recordado el contexto histórico de la inauguración: "Tal día como hoy, hace cien años, el rey Alfonso XIII inauguraba estas infraestructuras a bordo del crucero argentino Buenos Aires, acompañado por embarcaciones de la Marina española. En aquel viaje también participaban los héroes del 'Plus Ultra', coincidiendo con el centenario de la primera travesía trasatlántica en avión".

La Corta de Tablada y el Puente de Alfonso XIII supusieron una transformación para el Puerto, fruto de la visión de los ingenieros Moliní y Branckenbury, cuyos familiares han asistido a la celebración de la efeméride. Gracias a la nueva corta, la ciudad se acercó al mar a través del Guadalquivir, sorteando el meandro de los Gordales --donde actualmente se asientan los terrenos de la Real de la Feria--, mientras que el muelle de Tablada incrementó la capacidad portuaria con nuevas grúas, almacenes y "los icónicos tinglados portuarios de cubiertas onduladas", ha añadido el presidente.

El Puente de Alfonso XIII, por su parte, se convirtió en una pieza esencial para conectar la ciudad y garantizar el funcionamiento del nuevo puerto. Su carácter levadizo lo hizo especialmente versátil, ya que era capaz de conciliar la navegación, el tráfico urbano y el ferrocarril. Su inauguración, en los albores de la Exposición del 29, junto al desarrollo de la zona sur, le otorgó un papel protagonista en la vida sevillana.

Fabricado por la compañía La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, el Puente de Alfonso XIII utilizaba un sistema basado en una patente estadounidense --de Scherzer Rolling Lift Bridge Co--. Este mecanismo permitía el giro simultáneo de dos hojas basculantes para abrir el vano central, facilitando el paso de buques hacia los muelles interiores de Sevilla. Además, se proyectó con un eje de 56º, lo que facilitó los giros necesarios para el acceso ferroviario.

ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO

El acto de este lunes forma parte de un programa conmemorativo impulsado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, que incluye visitas gratuitas y guiadas al Puente de Alfonso XIII, 'Puente Abierto', disponibles previa inscripción en un enlace en la página web del puerto.

Asimismo, hasta el 26 de abril se puede visitar la exposición exterior 'La obra que transformó el Puerto de Sevilla' situada junto al Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la Avenida del Cid. La muestra recoge fotografías insólitas como la del desaparecido meandro de Los Gordales; el plano de las naves de Las Razas proyectadas por José Luis de Casso; e imágenes sobre los trabajos de construcción del Puente de Hierro y de excavación de la Corta de Tablada.

Al respecto, también se conserva una instantánea aérea del día de la inauguración de la Corta y el Puente, cuando Alfonso XIII cruzó el Puente de Hierro a bordo del crucero argentino 'Buenos Aires'.

EL FUTURO DEL PUENTE

"El futuro del Puente se reescribe dentro del Distrito Urbano Portuario, donde está previsto que se incorpore como pieza central del Teatro del Puente", ha apuntado Rafael Carmona. En estos momentos, la institución portuaria trabaja junto al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en la redacción del proyecto para su recuperación.

"Igual que ocurrió hace cien años, seguimos impulsando una visión de modernidad. Una visión que permitirá rehabilitar, reutilizar y dar nueva vida a estos espacios, construyendo puerto y ciudad como antes", ha concluido el presidente de la APS.