Endesa y el Puerto de Cádiz inauguran el primer sistema de suministro eléctrico para cruceros de España

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, la presidenta del Puerto de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el director de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez, en la primera instalación de OPS. - ENDESA

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa y el Puerto de Cádiz han inaugurado este miércoles la primera instalación de OPS (On-shore Power Supply) a nivel nacional que ofrece suministro eléctrico a los cruceros que atraquen en el Muelle Alfonso XIII de la ciudad, en un acto en el que han estado el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, la presidenta del Puerto de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán.

En una nota, han señalado que con este proyecto el Puerto Bahía de Cádiz se convierte en "un referente" en transición energética al ser pionero en España en ofrecer, de la mano de Endesa, conexión a la red eléctrica terrestre para cruceros. Así, el Puerto Bahía de Cádiz da un "paso firme" en la transformación de la gestión energética de su entorno portuario, según los parámetros de la normativa europea, estatal y regional en materia de descarbonización antes de 2030.

Por su parte, Endesa se sitúa en primera línea de la transición energética del ámbito portuario como socio energético estratégico, colaborando estrechamente con las autoridades portuarias y empresas del sector, ha señalado la compañía, que ha añadido que aporta su experiencia, eficiencia y capacidad de innovación tecnológica para impulsar la electrificación de los puertos y la reducción de emisiones.

Este proyecto de electrificación para cruceros es un "claro ejemplo del compromiso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y de Endesa con la sostenibilidad" y ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros por parte del puerto en esta primera fase y de 6,75 millones de euros por parte de Endesa, que cuenta con 2,7 millones de euros del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos NextGeneration de la Unión Europea.

El objetivo de este proyecto, según han explicado, es la reducción significativa de las emisiones contaminantes y la eliminación completa del ruido asociado al funcionamiento de los motores auxiliares de los buques mientras están atracados.

Así, el sistema OPS posibilita que los buques se conecten a la red eléctrica durante su estancia en puerto para la carga y descarga de mercancías o personas, de forma que los motores auxiliares que se utilizan para mantener el funcionamiento todo el equipamiento del buque, sistemas de refrigeración, iluminación o equipos de emergencia puedan mantenerse apagados.

Gracias a ello, y de acuerdo con cálculos elaborados por Puertos del Estado, la reducción de emisiones que se consigue tras sustituir la generación eléctrica a bordo, producida mediante la quema de combustible, por la conexión del propio buque a la red es drástica: un 96% de NOx, un 8% de SOx, un 94% de partículas y un 64% de CO2, ha señalado Endesa, que ha indicado que en el caso concreto de este proyecto la reducción se incrementará aún más, ya que suministrará a los buques energía eléctrica con certificado de origen renovable.

Así, en esta primera fase, el sistema OPS atenderá una demanda estimada de 8,62 gigavatios/hora (GWh) en su primer año, lo que supondrá una reducción de unas 5.000 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a 2.800 coches circulando en un año. Endesa cuenta con una concesión por 35 años de este servicio en el Muelle Alfonso XIII.

Para ello, se ha instalado una estación OPS modular de 16 megavoltiosamperios (MVA), que transforma la tensión y frecuencia de la red para adaptarla a las necesidades del buque, y un equipo de conexión al buque consistente en un dispositivo móvil con un brazo articulado, similar a una grúa, que permite conectar el cable al barco de forma rápida y segura, según ha explicado Endesa.

Durante la primera fase el sistema OPS estará preparado para alimentar a un solo buque y a futuro, debido a su carácter modular, será posible ampliar su potencia a 24 MVA para alimentar a otros barcos de forma simultánea en varios muelles.