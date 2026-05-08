Bendodo (PP) destaca la "bajada de impuestos" durante las legislaturas de Moreno: "Vivíamos en un infierno fiscal"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en un acto en Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha destacado este viernes la bajada de impuestos que ha realizado el candidato popular a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante sus dos legislaturas, ya que Andalucía "con el PSOE vivía en un infierno fiscal y ahora es, junto a Madrid, donde sus ciudadanos pagan menos impuestos", toda vez que ha señalado que es "crucial" para apoyar a los emprendedores.

Así lo ha señalado durante una visita a una empresa de la Lonja de la Innovación de Huelva, donde Bendodo ha desgranado algunas de las medidas de su formación dirigida a los empresarios, ya que es "fundamental" que las administraciones "ayuden a los emprendedores aprobando incentivos evidentemente reduciendo burocracia".

"El Gobierno de Juanma Moreno lo ha hecho en estos prácticamente ocho años de dos formas, aprobando un plan de simplificación administrativa, que es uno de los más ambiciosos que se han aprobado en toda España con un objetivo claro, que Andalucía se convierta en la región de España que sea más fácil hacer cualquier trámite administrativo", ha abundado.

Al respecto, el popular ha insistido en que eso es "lo que paraliza muchas inversiones" y en Andalucía "había que corregirlo y se está haciendo".

En segundo lugar, Bendodo ha subrayado las medidas para "potenciar la innovación y apoyar a los emprendedores", ya que el Gobierno andaluz "va a ampliar la inversión en ID+d hasta llegar al 2% del PIB" y esto "va a suponer un paso adelante, un lanzamiento a la Andalucía del futuro con una consejería específica de inteligencia artificial y desarrollo tecnológico".

Además, el popular ha señalado también como "crucial" la bajada de impuesto, que "va precisamente en el ADN del Partido Popular". "Cuando llegamos aquí hace prácticamente ocho años, Andalucía era la comunidad autónoma de España que más impuestos pagaba y que peor servicios públicos tenía. Un auténtico infierno fiscal es lo que vivíamos aquí.

"Juanma Moreno en la primera legislatura y continúa en esta segunda, eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, bajó el tramo autonómico del IRPF, se bajó el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo lo que se podía bajar de impuestos autonómicos se bajó. Incluso el de sucesiones y donaciones se eliminó y eso ha sido un gran adelanto en Andalucía. Hoy Andalucía junto a Madrid es la comunidad autónoma que menos impuestos pagan sus ciudadanos", ha asegurado.

Al respecto, ha criticado que el socialista "no se entera" de que "bajando impuestos el dinero se deja en el bolsillo de la gente", por lo que "se incentiva el consumo" y "la administración recauda más vía impuestos". "Esta operación que es muy sencillita pues parece que la izquierda y el socialismo nunca ha entendido y aquí en Andalucía se ha demostrado que bajando impuestos se ha recaudado más y por tanto se ha podido invertir".

Así, ha señalado que cuando llegó el PP a la Junta en 2018, el presupuesto en Sanidad "eran 9.000 millones de euros, hoy son 16.000" y "el de Educación eran 6.000 millones, hoy está por encima de los 9.000". "Y eso es gracias a que se consigue recaudar más porque se activa la economía y evidentemente se mejoran los servicios públicos. Esto es muy sencillito".

"Los socialistas quieren más inversión para engordar la administración. Más cargos políticos, más consejería, más ministerios. Pedro Sánchez tiene 23 ministros. Nunca ha habido tantos ministros. Eso es lo que hace el socialismo cuando infla los impuestos de los ciudadanos", ha señalado.

Además, ha apuntado hacía la candidata del PSOE, María Jesús Montero, como "artífice de todo este infierno fiscal". "Ella fue la consejera de Hacienda, y los mayores impuestos de toda España los pagamos en Andalucía porque ella lo puso así".

Además, ha señalado que durante su etapa como consejera de Sanidad, "despidió a 7.773 profesionales sanitarios", porque "las listas de espera en Andalucía eran disparatadas y cogió 500.000 andaluces, los metió en un expediente y redujo de golpe y porrazo medio millón de andaluces de la lista de espera".

"Eso es lo que hizo la señora Montero y ahora se nos presenta aquí en Andalucía como la solución. Bueno, los andaluces serán los que tengan que valorar si quieren la solución del pasado o la solución para el futuro", ha subrayado.

"HUELVA VIVE SU MEJOR MOMENTO"

Por otro lado, el popular, aprovechando su visita a Huelva también ha destacado los proyectos y medidas desarrolladas por la Junta en la provincia. Precisamente, ha remarcado que Huelva está "en un muy buen momento", ya que "el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación y Juanma Moreno, desde el Gobierno de Andalucía, hacen que Huelva pueda tener el mejor momento de su historia y lo está teniendo con inversiones, actuaciones históricas que llevaban años prometiéndose y que el PSOE no hizo en 40 años".

Al respecto, se ha referido al Hospital Materno Infantil, y ha remarcado que desde que él era pequeño, "el PSOE prometía el inicio de las obras del Materno Infantil y no se hizo nada hasta que vino el gobierno de Juanma Moreno".

También ha señalado que de la presa de Alcolea "no sabe nada", al igual, en su opinión, que "de actuaciones en las playas de Huelva o el tercer carril de la A-49 de Huelva-San Juan del puerto"

"Ni, evidentemente, ninguna noticia del AVE Faro-Huelva-Sevilla, que sería fundamental conectar Sevilla y Portugal vía Huelva. Sería un gran paso y el gobierno no dice ni pío".

En este sentido, ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "castiga a Huelva porque no gobiernan aquí" y "esa es la teoría del Sanchismo, si no gobierno, castigo". "En cambio, Juan Manuel Moreno gobierna para todos los andaluces. Le hayan votado o no, es más, eso es lo normal. La responsabilidad de un político es sí, hacer campaña como estamos haciendo nosotros y pedir el voto para nuestra fuerza política.