Graneles, avituallamiento y cruceros, al frente del crecimiento del tráfico portuario en Cádiz en 2026

Archivo - Una grúa carga un contenedor en un buque en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento de graneles sólidos y líquidos, el avituallamiento y los cruceros se sitúan al frente del crecimiento del tráfico portuario de la Bahía de Cádiz en el primer cuatrimestre de 2026, en el que el tráfico total general ha alcanzado 1.775.427 toneladas, un 1,46 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En una nota, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha indicado que según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos continúan con la tendencia al alza de los dos meses anteriores anotando un crecimiento del 11,75 por ciento hasta abril con 280.934 toneladas.

Por su parte, los graneles sólidos, por su parte, crecen un 3,22 por ciento y suman un total de 650.817 toneladas en lo que llevamos de año. La mercancía general, con un total acumulado de 798.566 toneladas, baja un 3,79 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. En suma, el total de mercancías hasta abril, con 1.730.317 toneladas, presenta un aumento del 1,07 por ciento.

Asimismo, según la APBC, el avituallamiento es el grupo que representa un mayor crecimiento, en concreto de un 22,11 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, acumulando un total de 42.316 toneladas.

Además, la APBC ha señalado que la pesca fresca con 2.794 toneladas y un valor de venta de 13.113.288 euros, presenta un descenso del 14,63 por ciento y del 13,55 por ciento respectivamente. En consecuencia, el tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 1.775.427 toneladas hasta abril, lo que supone un 1,46 por ciento más que hasta las mismas fechas del año anterior.

Respecto al tráfico de cruceros, acumula 86 escalas en lo que va de 2026, de las cuales 45 han sido en el mes de abril. Esta cifra supone un crecimiento del 7,5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. El número de cruceristas también crece, en este caso, en un 11,37 por ciento con un total de 126.677 cruceristas. Por su parte, el comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias se mantiene en términos similares al año anterior con una leve bajada del 0,1 por ciento y un total de 11.492 pasajeros.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias baja un 0,56 por ciento alcanzado 310.185 toneladas en lo que se lleva de año, el tráfico de contenedor (lolo) acumula 456.402 toneladas y baja un 2,02 por ciento en comparación con abril de 2025. Sube en número de contenedores (50.035) un 40,8 por ciento y baja en Teus (39.227) un 38,2 por ciento, ha concluido.