López (PSOE) anima a movilizarse contra "el estilo PP" que "solo hace negar cualquier posibilidad de avance"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, atiende a los medios en Málaga con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. A 8 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado que hay "muchos motivos para la movilización" y ha animado a movilizarse y "rechazar ese estilo del PP, que lo único que hace es negar cualquier posibilidad de avance y votar en contra de todos, que no tienen ideas, como demuestran permanentemente"; mientras por contra ha asegurado que la candidata socialista María Jesús Montero "tiene ideas y tienes ganas".

"Estamos convencidos de que va a haber una enorme movilización de los progresistas que quieren rechazar y que rechazan cada vez más el estilo PP", ha asegurado López en declaraciones a los periodistas en Málaga, junto al secretario general del PSOE de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas por la provincia malagueña, Josele Aguilar.

Así, se ha preguntado si "alguien le ha oído alguna idea" al candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, o al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; punto en el que se ha referido a la financiación autonómica y ha criticado que "la Junta de Andalucía rechaza miles de millones de euros de financiación o de quita de la deuda porque no le gusta". "Pero, cuál es su modelo, cuál es su propuesta", ha cuestionado.

El dirigente socialista ha asegurado que "con esos miles de millones en Andalucía se podrían atender la mayor parte de las demandas y de las necesidades que tienen los andaluces y andaluzas" y se ha preguntado "para qué me sirve una Junta de Andalucía si rechazan los millones para resolver problemas y no me pone una propuesta distinta encima de la mesa".

Se ha mostrado convencido de que en estas elecciones "alguno se va a llevar una sorpresa y un susto enorme, porque la gente se movilizará y rechazará a este PP y avalará al PSOE y a María Jesús Montero, que sí tiene ideas y tienes ganas".

"Si no tienes ganas y todo te parece un lío, mejor te apartas", ha dicho López, en referencia a Moreno, al tiempo que ha apelado a movilizarse a "toda esa gente que no quiere que sigan desmantelando los servicios públicos, que no quieren que se siga privatizando el sistema público de salud, como está pasando en Andalucía, que hay millones de dinero público que acaban en manos de la sanidad privada, mientras aumentan de manera escandalosa las listas de espera".

Según López, el Sistema Andaluz de Salud, "que era la joya de la corona, está en estos momentos irreconocible; no es ni la décima parte de lo que era", al tiempo que ha apelado también a movilizarse "a todos aquellos que no quieren depositar su voto en un partido que cuando se les suben las pensiones, se suben los salarios, se aumentan las becas se ponen en marcha ayudas para esa gente y esas familias que no tienen nada votan en contra permanentemente".

También ha animado a la movilización a aquellos "que no quieren que su voto acabe en esos partidos cuya prioridad nacional es el odio, el racismo, es la añoranza de una dictadura a la que parece que ellos quieren volver, pero nadie más que ellos".

En este punto, ha señalado a los pactos de PP con Vox en las comunidades de Extremadura, Aragón y posiblemente en Castilla y León y ha apelado a los andaluces que "no quieren que se repita aquí, que no quieren retroceder".

"La prioridad nacional de esta gente es echar a los inmigrantes. Punto. Es racismo y es xenofobia. Y eso lo está afirmando el PP", ha dicho López quien ha criticado que "Moreno Bonilla nos ponga cara de bueno y una sonrisa para ir en contra de lo que su partido está haciendo. Es decir, dice lo contrario de lo que hace. No me vale".

Cuestionado por el mensaje de su compañera de partido Montse Minguez en redes sociales diciendo que estaba convencida que "Andalucía se levantará del sofá", López ha señalado que solo dijo "que lo que hay que hacer es movilizarse, moverse, no quedarse en casa" y ha indicado que "a Moreno no le oí decir nada cuando Feijóo dijo que los andaluces no sabían contar ¿verdad?".

Así, ha asegurado que "los españoles, como los inmigrantes, queremos trabajar con derechos, con salarios dignos, con estabilidad en el empleo. Cuando se les ofrece otra cosa seguramente no querrá trabajar nadie, aunque trabajen, a veces en condiciones de explotación". "Y luego lo demás es postureo y de postureo ya tenemos demasiado".

"Hay muchos motivos para movilizarse en estas elecciones y nosotros vamos a hacer campaña para eso, para que nadie se quede en casa el domingo 17 y luego se lamente el lunes", ha señalado el dirigente socialista, quien ha incidido en que en esta campaña "en la que algunos creen que ya está todo el pescado vendido y se creen ganadores, va a haber muchas sorpresas, porque me lo estoy encontrando en la calle y veo a la gente mucho más motivada y mucho más movilizada".

