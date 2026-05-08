El PSOE de Granada se compromete a la ampliación del metro hacia Atarfe y el aeropuerto

Los candidatos socialistas en la estación terminal del metro en Albolote. - PSOE

ALBOLOTE (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha trasladado este viernes el compromiso de su formación con la ampliación del metro hacia Atarfe y el Aeropuerto Federico García Lorca y el estudio hacia la cornisa sur de Huétor Vega, Cájar, Monachil y La Zubia.

Manzano ha anunciado un paquete de medidas "serias y con memoria económica" para transformar la movilidad del área metropolitana y, a la vez, de la provincia.

Entre ellas, también ha citado una red de autobuses lanzadera a los núcleos de empleo y estudio; así como nuevos aparcamientos disuasorios como principales apuestas del proyecto socialista para estas elecciones.

Manzano ha asegurado que "la movilidad es hoy uno de los grandes problemas cotidianos de miles de personas trabajadoras, estudiantes y familias del área metropolitana" y ha criticado que el Gobierno de Moreno Bonilla "ha preferido la propaganda a la gestión en este ámbito".

"Una cosa es hacerse fotos y otra resolver problemas. Las fotos no acaban con los atascos que sufre la ciudadanía a diario ni mejoran el transporte público. Granada necesita planificación, inversiones y gestión", ha señalado en la estación terminal del metro en Albolote, junto a los candidatos al Parlamento, Paco Cuenca y Mª Ángeles Prieto, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández y otros representantes socialistas.

Así, ha lamentado que ni la exconsejera y actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ni la actual responsable andaluza de Movilidad y candidata del PP, Rocío Díaz, "han cumplido con el área metropolitana".

Frente a ello, Manzano ha avanzado la planificación de la conexión del metro, que "ha revolucionado la vida de mucha gente" en el cinturón, con Santa Fe y el aeródromo, a través del barrio de La Chana de la capital, "con una visión estratégica vinculada al empleo, la actividad económica y el turismo sostenible".

También ha defendido la necesidad de avanzar en los estudios para una futura línea de metro hacia la cornisa sur, conectando municipios como Huétor Vega, Cájar, Monachil y La Zubia.

"Nos comprometemos a que la extensión hasta Atarfe esté realizada en los próximos cuatro años y el resto planificado para desarrollarlo con el tiempo", ha dicho.

Dentro de las propuestas electorales socialistas, Manzano ha anunciado además una red metropolitana de aparcamientos disuasorios y una reorganización de los autobuses metropolitanos para adaptar horarios, frecuencias y líneas "a la realidad diaria de quienes necesitan desplazarse".

"Tenemos que facilitar el acceso a los grandes centros productivos y educativos de Granada y conectar mejor el área metropolitana con los campus universitarios, el PTS, los centros de Formación Profesional, los polígonos industriales y las bolsas de empleo", ha explicado.

Para ello, el PSOE propone la puesta en marcha de líneas lanzadera específicas que mejoren la conexión con estos espacios estratégicos.

SALUD

Por su parte, el candidato al Parlamento andaluz Paco Cuenca ha señalado que la movilidad "no puede seguir organizándose en torno al atasco" y es necesario "una movilidad moderna, sostenible y pensada para mejorar la vida de la gente".

"El 17M nos jugamos la salud, de ahí nuestro compromiso por mejorar la calidad del aire que respiramos y acabar con la contaminación. Es importante tener un transporte público eficiente, no contaminante y con buenas frecuencias".

"No solo vamos a ampliar el metro que pusimos en marcha, también mejoraremos todas las líneas de conexión de autobús de toda la provincia. No puede ser que en estos 8 años del PP al frente de la Junta, todas las líneas tengan problemas de frecuencia e incluso autobuses antiguos, que contaminan y funcionan mal", ha expuesto.



