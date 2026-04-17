Málaga acude un año más a Seatrade Cruise Global en Miami para afianzar su posición como puerto de cruceros estratégico

Delegación de Málaga en la feria Seatrade Cruise Global, celebrada en Miami. - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha participado un año más en la feria Seatrade Cruise Global, celebrada en el Miami Beach Convention Center durante esta semana, con el objetivo de continuar posicionando a la ciudad como puerto de cruceros estratégico en el Mediterráneo occidental.

A esta acción ha acudido el Ayuntamiento de la capital, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, y representantes de Turismo y Planificación Costa del Sol, de la Consejería andaluza de Turismo y Andalucía Exterior y Málaga Cruise Port, con el apoyo de Suncruise Andalucía y de Fundación Málagaport, con la presencia del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio.

Seatrade Cruise Global está considerada por el sector de cruceros como la feria "más importante" e "imprescindible" para contactar con las principales navieras y operadores del sector. En el evento participan unos 11.000 profesionales procedentes de más de 125 países, han informado desde estas instituciones en un comunicado.

Además de los profesionales, la feria han participado más de 70 marcas de líneas de cruceros y ha contado con 650 expositores, entre destinos, puertos, operadores de líneas, fabricantes de equipos, constructores navales y proveedores de servicios vinculados a la industria.

Este encuentro, que celebró su 40 edición en 2025, se ha consolidado como el foro global de referencia para la toma de decisiones y la generación de negocio en el sector.

Durante los cuatro días de feria se han mantenido reuniones con representantes de las principales navieras internacionales y con otros agentes clave del sector en las que se han abordado cuestiones como la programación de escalas y las posibilidades de incrementar operaciones de embarque y desembarque en Málaga.

También se han tratado las tendencias de la demanda vinculadas al turismo de cruceros y se ha mostrado la oferta del destino en materia de cultura, eventos, gastronomía y productos turísticos especializados.

Desde el Ayuntamiento han indicado que la participación en Seatrade Cruise Global se enmarca en el Plan de Acción del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, que contempla la presencia en los principales foros y ferias profesionales del sector turístico para consolidar la conectividad de la ciudad, diversificar mercados y reforzar segmentos estratégicos como el turismo de cruceros.

Por parte de la Autoridad Portuaria, han indicado que la delegación de Málaga mantuvo reuniones con los responsables de planificación de itinerarios y ejecutivos de las compañías de crucero para actualizar la información sobre infraestructuras y servicios portuarios, así como las propuestas del destino sobre rutas y experiencias turísticas específicas para el crucerista.

Además, en una nota, han indicado que durante estos encuentros sirvieron como continuación de la acción comercial realizada el pasado febrero en Estados Unidos y se destacó la reciente escala y bautismo del exclusivo buque 'Four Seasons I' "con el fin de seguir promoviendo el turismo de lujo/premium que, actualmente, supone más de la mitad de las escalas que se realizan en Málaga".

Como resultado de estas conversaciones, la delegación malagueña continúa "consolidando su posicionamiento en el mercado internacional de cruceros, reforzando la confianza de las principales navieras en el destino", han indicado desde el puerto.

La participación en Seatrade Cruise Global 2026, junto a las acciones desarrolladas previamente en Estados Unidos, permite avanzar en la captación de nuevas escalas y en el impulso del tráfico base, "contribuyendo así al crecimiento sostenible del turismo de cruceros y al impacto económico en la ciudad, la provincia y el conjunto de la región", han apuntado desde este recinto.

Por otro lado, el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que la participación en Seatrade Cruise Global "ha permitido afianzar las relaciones con las principales navieras y seguir posicionando a la Costa del Sol como un destino competitivo y atractivo en el ámbito internacional".

Además, a través de un comunicado, Díaz ha añadido que "el trabajo coordinado entre las distintas entidades ha resultado clave para mostrar una oferta sólida y adaptada a las demandas del sector".

Por su parte, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha subrayado que "la continuidad de las acciones comerciales en Estados Unidos ha sido fundamental para consolidar la presencia del destino en uno de los mercados más relevantes para el turismo de cruceros", y ha indicado que "estos encuentros han favorecido nuevas oportunidades para incrementar las escalas y potenciar el tráfico base en los próximos años".