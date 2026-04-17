Montero avisa que el "colapso" de la sanidad andaluza "se agrava" a un mes del 17M: "Lo siguiente será el copago"

La candidata a la Junta de Andalucía por el Partido PSOE-A María Jesús Montero atiende a los medios antes del comienzo de la manifestación de las Mareas Blancas en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, ha denunciado que "el colapso de la sanidad pública andaluza se agrava" cuando queda justo un mes para los comicios del 17 de mayo en los que, en su opinión, se puede "acabar con esto", y ha avisado de que "lo siguiente será el copago".

Son ideas que María Jesús Montero ha trasladado en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que critica que hay "dos millones de personas en las listas de espera" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), "escasez de sanitarios porque les ofrecen contratos precarios" y "centros de salud sin pediatras".

También, "ambulancias de Huelva adjudicadas a fondos buitres o sin profesionales, en toda Andalucía, para atender una urgencia", según abunda la candidata socialista en su comentario en 'X' en el que concluye que "el colapso de la sanidad pública andaluza se agrava".

"Lo siguiente será el copago", avisa María Jesús Montero antes de apostillar que "estamos a un mes de acabar con esto". "El 17 de mayo tienes una cita", zanja la candidata socialista en este mensaje dirigido al electorado andaluz de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes.

