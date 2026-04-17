El intento de boicot del acto de Vox en Granada deja un detenido por atentado a la autoridad y varios identificados

Altercados en el mitin de Vox en la granadina Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El intento de boicot por un grupo autodenominado "antifascista" del acto de precampaña de Vox este pasado jueves en el centro de Granada ha dejado un detenido por atentado a la autoridad y varios identificados tras el tumulto que se originó en torno a la plaza de Las Pasiegas donde se celebró el encuentro.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que detallan que, en concreto, ha habido un detenido por atentado contra un agente de la autoridad al golpearle con el mástil de una bandera y varios identificados, si bien se desconoce a qué grupo pertenecían.

Y es que cabe recordar que este pasado jueves el comienzo del acto de Vox en el que el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, apoyó al candidato a las elecciones autonómicas, Manuel Gavira, se vio retrasado en su comienzo debido a que un grupo "antifascista" intentó boicotearlo al bloquear una calle aledaña a la referida plaza.

Desde allí gritaron proclamas en contra de la guerra y lemas como "no pasarán", ante lo que Abascal tomó la palabra para denunciar lo que consideró "un delito electoral" e instó al mando policial a disolver al grupo que protestaba, que fue más allá cuando impactó con bolas de pintura roja a algunos de los asistentes al acto de Vox, como la diputada y vicesecretaria de Organización, María Ruiz.

La Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional estaba desplegada en la zona ante esta movilización que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno, y actuó para impedir que la tensión escalase, con el resultado ahora conocido de una persona detenida por intento de atentar contra la autoridad y varios identificados, mientras que el acto de Vox continuó y durante el mismo se llegaron a producir algunos enfrentamientos posteriores, pero de menor consideración.