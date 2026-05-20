El Muelle de Azucenas en el Puerto de Motril lidera el número de escalas y el de Contradique, el tráfico de mercancías

El muelle de Azucenas lidera el número de escalas y el Contradique el tráfico de mercancías durante el primer cuatrimestre de 2026 en el Puerto de Motril. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) mantiene durante 2026 la fortaleza y polivalencia de sus muelles, tanto en tráfico marítimo como en movimiento de mercancías. Entre enero y abril han atracado en las distintas instalaciones portuarias un total de 166 buques, consolidando su actividad comercial y logística.

Así lo han dado a conocer desde el recinto portuario en una nota de prensa, en la que detallan que el muelle de Azucenas ha sido el que más escalas ha registrado en este primer cuatrimestre, con 42 barcos y un tráfico asociado de 230.000 toneladas.

Y por otro lado, el muelle Contradique vuelve a situarse como el de mayor volumen de mercancías 'export-import', con 393.000 toneladas manipuladas en 24 buques, principalmente relacionadas con productos líquidos.

Por detrás se sitúan el muelle Dique, con 21 barcos y 48.000 toneladas; Poniente, con 12 buques y 20.000 toneladas; Costa Ro-Ro, con nueve barcos y 5.400 toneladas; Graneles, con siete buques y 86.000 toneladas; y Levante Ro-Ro, donde se han manipulado 13.000 toneladas en cinco escalas.

En cuanto a los fondeos, el Puerto de Motril informa de que durante el primer cuatrimestre de 2026 se contabilizaron 28 buques del total de 166 barcos registrados.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado estos datos y ha destaco la capacidad operativa y la polivalencia de los muelles del Puerto de Motril, "que permiten atender tráficos muy diversos y responder con eficacia a las necesidades de las empresas y operadores logísticos".

García Fuentes ha añadido que "la fortaleza del puerto se refleja tanto en el elevado número de escalas como en la capacidad para mover grandes volúmenes de mercancías, especialmente en muelles estratégicos como Contradique o Azucenas".

DATOS DE 2025

Los datos de 2025 ya evidenciaron esta tendencia de crecimiento y especialización. Durante el pasado ejercicio atracaron en el Puerto de Motril un total de 882 buques, siendo los muelles de Levante Ro-Ro y Costa Ro-Ro los más concurridos, con 265 y 245 atraques respectivamente, impulsados principalmente por las conexiones marítimas con el norte de África. Tras ellos se situaron Azucenas, con 146 atraques; Contradique, con 90; Graneles, con 66; Dique, con 48; y Poniente, con 27.

No obstante, en cuanto al volumen de mercancías 'export-import', el muelle Contradique volvió a liderar la actividad portuaria con 1.331.000 toneladas manipuladas durante 2025, fundamentalmente líquidos, consolidándose como el muelle con mayor volumen de mercancías del Puerto de Motril. Le siguieron Azucenas, con 710.000 toneladas; Costa Ro-Ro, con 341.000; Graneles, con 301.000; Levante Ro-Ro, con 81.000; Poniente, con 47.000; y el muelle Dique, con 40.000 toneladas.

Asimismo, durante 2025 permanecieron fondeados 107 barcos del total de 882 que operaron en el Puerto de Motril.