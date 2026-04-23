El Puerto de Almería inicia la campaña de la OPE 2026 con nuevo diseño y una nueva naviera para Nador

La presidenta de la APA, Rosario Soto, durante la presentación de la campaña digital e internacional 'De nuestro puerto al tuyo'. - APA

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha iniciado este miércoles la campaña digital e internacional 'De nuestro puerto al tuyo' para reforzar el posicionamiento del Puerto de Almería entre los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), con un diseño renovado y con el objetivo de que los pasajeros opten por este enclave y adquieran su billete antes de llegar a las instalaciones portuarias.

La iniciativa incorpora además a Africa Morocco Link (AML) para la conexión entre Almería y Nador, de modo que amplía la oferta de navieras de cara a la próxima campaña, según ha informado la entidad portuaria en una nota.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha presentado esta tercera edición de la campaña, que se prolongará hasta el 14 de junio, y que se difundirá en España, Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos, en español, francés y árabe, a través de Meta, Youtube, radios dirigidas a los potenciales viajeros y la red programática de Google DV360.

Además, la acción remitirá a una página con información de servicio sobre el Puerto de Almería y con acceso directo a la compra de billetes de las navieras que operan con destino a Melilla, Marruecos y Argelia, entre ellas Armas-Trasmediterránea, Baleària, GNV y AML.

Soto ha precisado que la edición del pasado año superó los siete millones de visitas y que la iniciativa incrementó "en torno a un 20 por ciento" los billetes comprados antes de la llegada al puerto, lo que contribuyó a que la operativa fuera "más ágil y más fluida", especialmente en momentos de mayor concentración de viajeros en la estación marítima.

La presidenta de la APA también ha incidido en que la incorporación de AML amplía la oferta disponible para la OPE de este año, si bien ha apuntado que las rutas, horarios y frecuencias aún se están cerrando.

Según ha indicado, en las próximas semanas tendrá lugar la reunión anual con Capitanía Marítima en la que se concretarán esos extremos, en un ajuste que no resulta fácil porque "todas las navieras prefieren los horarios" nocturnos y todas aspiran a contar con "más frecuencias, los mejores horarios y, por supuesto, los mejores servicios".

Preguntada por el posible impacto del coste del combustible en la operativa de las navieras y en el precio de los billetes, la presidenta de la APA ha asegurado que, hasta la fecha, no se les ha comunicado ningún problema y ha subrayado que la OPE constituye "el momento más rentable para las navieras" en el Puerto de Almería y en otros recintos implicados en este dispositivo.

Así, ha afirmado que los pasajeros podrán "seguir disfrutando de un servicio de calidad" y de un precio "muy asumible, muy aceptable", al tiempo que ha confiado en que las navieras mantengan el servicio "en las mismas condiciones".

EL IMPACTO DE LA OPE EN EL PUERTO Y EN LA CIUDAD

La APA prevé preparar el puerto para recibir una cifra de viajeros similar a la de la pasada campaña, en torno a 600.000 pasajeros, después de que la OPE anterior se cerrara con 598.163 personas embarcadas y desembarcadas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, así como con 148.268 vehículos, unos datos que supusieron cerca del 70 por ciento del tráfico anual de pasajeros del Puerto de Almería.

Soto ha añadido en su comparecencia que, el pasado año, Almería fue "el único puerto a nivel nacional que creció en el número de pasajeros", mientras que Algeciras se mantuvo y el resto descendió.

Junto a ello, la presidenta ha defendido el impacto económico que la OPE tiene también sobre la ciudad al señalar que los pasajeros "duermen en los hoteles de Almería, consumen en nuestros restaurantes y consumen en nuestros comercios".

En su opinión, el beneficio de esta operación no solo repercute en el puerto, sino también en Almería, por lo que la intención de la APA pasa por "dar los mejores servicios", seguir captando pasajeros y mantener una línea de trabajo con la que "mimar a los pasajeros".