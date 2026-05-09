Sevilla acoge por primera vez la doble escala de cruceros gemelos de lujo de Scenic con más de 350 pasajeros

Los cruceros gemelos Eclipse I y el Eclipse II atracados en Sevilla. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA (APS)

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla acoge por primera vez en su historia la doble escala de dos cruceros gemelos de alta gama de la compañía Scenic, el Eclipse I y el Eclipse II, que transportan a más de 350 pasajeros. Ambos buques de expedición han completado este sábado la operativa de atraque junto a la Terminal de Cruceros, que desde principios de 2026 está gestionada por Global Ports y Ocean Platform Marina (OPM).

Los dos barcos proceden de Tánger (Marruecos), permanecerán una noche en Sevilla y partirán este domingo hacia distintos destinos: el Scenic Eclipse I rumbo a Portimão (Portugal) y el Scenic Eclipse II hacia Marbella, según ha informado la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) en un comunicado.

A bordo viajan alrededor de 350 pasajeros, 187 en el Eclipse I y 154 en el Eclipse II, con una destacada presencia de viajeros de Australia, Estados Unidos y Canadá. Estos cruceros cuentan además con unos 360 tripulantes.

El presidente de la APS, Rafael Carmona, se ha mostrado satisfecho con la elección de Sevilla por parte de la compañía Scenic, destacando que "el Muelle de la Delicias ofrece una estampa única con el atraque simultáneo de estos dos cruceros gemelos, lo que confirma la confianza depositada por la naviera en el destino y en el modelo de turismo de cruceros que ofrecemos".

"Un modelo basado en la atención personalizada al buque y al crucerista, ofreciéndoles una experiencia diferencial de la ciudad y facilitando el atraque en pleno corazón de Sevilla, a pocos metros de monumentos Patrimonio Mundial de la Unesco", ha subrayado.

Con motivo de esta doble escala, Carmona ha anunciado que desde el Puerto de Sevilla se ha querido ofrecer a los pasajeros una bienvenida a la ciudad protagonizada por un espectáculo ecuestre, como antesala a las visitas que realizarán en las próximas horas. Este evento supone uno de los hitos de la temporada de cruceros 2026, que contará con cerca de 90 escalas programadas en el puerto sevillano.

Por la noche, los cruceristas participarán en un evento en la Casa de Pilatos, uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla. La velada reflejará el espíritu de Andalucía a través de la gastronomía local, la música y las artes escénicas, con la participación de artistas de flamenco y una actuación de ópera en vivo acompañada al piano.

Según ha destacado el capitán de la flota, Erwan Le Rouzic, "es un momento de orgullo y simbolismo ver a Scenic Eclipse y Scenic Eclipse II juntos en Sevilla. Es una maravillosa celebración de nuestro viaje y es especialmente significativo compartirlo en un destino tan hermoso e histórico como Sevilla. Estamos sinceramente agradecidos al Puerto de Sevilla por su extraordinaria colaboración, apoyo y generosidad al acoger este evento, y por ayudarnos a crear un momento que permanecerá con nuestros huéspedes durante muchos años".

La relación de Scenic con el Puerto de Sevilla se inició en abril de 2022 con la escala inaugural del Eclipse I, mientras que el Scenic Eclipse II realizó su primera visita un año después, en abril de 2023. Desde entonces, la compañía australiana ha recalado en siete ocasiones en los muelles sevillanos, manteniendo su presencia de forma ininterrumpida cada año.

"La apuesta por los cruceros boutique y de lujo responde a una oferta turística sostenible y de calidad, integrada en el entorno urbano y basada en ofrecer al crucerista una experiencia única, no solo de los atractivos de Sevilla, sino también de la navegación por el estuario del Guadalquivir", ha señalado el presidente de la institución portuaria.