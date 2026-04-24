El velero de lujo Club Med 2, el más grande del mundo, hace escala en Motril (Granada) en su ruta mediterránea

El puerto de Motril (Granada) ha recibido este viernes la visita del Club Med 2, considerado el velero de crucero comercial más grande del mundo - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El puerto de Motril (Granada) ha recibido este viernes la visita del Club Med 2, considerado el velero de crucero comercial más grande del mundo. Se trata de la primera de las doce nuevas escalas previstas esta temporada y con tal motivo se le ha hecho entrega al capitán de una metopa y diversos regalos por parte de los representantes institucionales del destino.

Con 187 metros de eslora y cinco mástiles, el Club Med 2 combina la elegancia de la navegación tradicional con tecnología moderna, gracias a su sistema de propulsión diésel-eléctrica y sus 2.500 metros cuadrados de velas. Este exclusivo velero opera principalmente en el Mediterráneo y el Caribe, ofreciendo una experiencia íntima y diferenciada frente a los grandes cruceros de motor.

A bordo viajan 208 pasajeros atendidos por 200 tripulantes, en una travesía consignada en Motril por Motrilshipping. Su actual itinerario incluye escalas en Málaga, Motril, Cartagena, Valencia, Tarragona, Collioure, Saint-Cyr-sur-Mer y Nice.

El Club Med 2 destaca por su capacidad de acceder a puertos más pequeños y exclusivos. Aunque el yate Koru, propiedad de Jeff Bezos, supera su eslora total, el Club Med 2 mantiene el reconocimiento como el mayor velero de crucero comercial en activo.

El barco sigue plenamente operativo en 2025 y 2026, consolidándose como símbolo de lujo y exclusividad en el sector. Con 2.700 metros cuadrados de cubierta de teca, pasamanos de caoba y 164 camarotes de alto nivel, redefine el arte de viajar por mar en un formato más íntimo que los transatlánticos tradicionales.

A bordo, los pasajeros disfrutan de una experiencia completa: gastronomía de alto nivel con menús firmados por Ferrandi Paris, espacios de bienestar, actividades náuticas y camarotes con vistas panorámicas al horizonte. Cada escala se convierte en una oportunidad para el descubrimiento y la evasión, en un entorno refinado que invita a la exploración.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado la importancia de esta escala señalando que "la llegada del Club Med 2 refuerza el posicionamiento de Motril como destino para cruceros exclusivos y de alta gama, consolidando nuestra estrategia de atraer turistas de calidad y diferenciador".

Por su parte, la concejala de Comercio de Motril, Susana Peña, ha subrayado el impacto positivo en la ciudad: "este tipo de escalas contribuyen a dinamizar el comercio local y proyectan la imagen de Motril como un destino atractivo, acogedor y con capacidad para recibir turismo de alto nivel".

En representación de la Diputación provincial, el director general del Patronato de Turismo, Manuel Muñoz, ha indicado que "el Plan Estratégico de la provincia de Granada ha detectado que el crucero es una actividad turística importante".

La escala del Club Med 2 en Motril refuerza el posicionamiento del puerto como enclave estratégico dentro de las rutas de cruceros exclusivos en el Mediterráneo.