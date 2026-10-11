Unas 2.500 personas asisten al espectáculo solidario de Fútbol Freestyle en el Parque de los Príncipes de Sevilla

Espectáculo de Fútbol Freestyle en el Parque de los Príncipes de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque de los Príncipes de Sevilla ha acogido en la tarde del pasado sábado, 11 de octubre, el espectáculo Fútbol Freestyle, en el que han participado "algunos de los mejores freestylers del mundo" y la selección española de esta modalidad al completo.

Unas 2.500 personas se han dado cita para presenciar el espectáculo, que además han participado como jurado único, decidiendo el ganador de cada batalla 1vs1, según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

Esta cita se enmarca en la linea de trabajo que ha abierto el Ayuntamiento a través del IMD para "apoyar y promocionar nuevas modalidades deportivas en auge", como es el caso del Fútbol Freestyle.

Este deporte, muy vinculado a la cultura urbana, se caracteriza por reunir a familias completas, desde abuelos hasta nietos, para disfrutar juntos de las habilidades desplegadas por los 'freestylers'.

Además, el evento ha tenido un marcado carácter solidario y se ha celebrado a beneficio de la asociación Debra 'Piel de Mariposa', que ha contado con un 'stand' en el recinto donde los asistentes podían realizar donaciones y adquirir 'merchandising' solidario.