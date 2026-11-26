Dispositivo electoral para el 29 de noviembre presidido por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 3.700 efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y policía local participan en la provincia de Sevilla en el operativo especial con motivo de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Un total de 1,6 millones de ciudadanos tienen derecho a voto en esta convocatoria, 59.868 más que en la anterior, de julio de 2023.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, las 2.625 mesas electorales en 683 colegios contarán con 1.557 guardias civiles y policías nacionales para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

Aparte, otros 1.777 agentes están asignados a tareas fuera de los recintos que acogen las urnas. En conjunto, son 1.674 los agentes de la Guardia Civil y 1.660 los de la Policía Nacional, acompañados de 345 policías locales, así como 1.224 representantes de la Administración. El total de empleados públicos movilizados asciende a 4.903.

44.000 SEVILLANOS Y SEVILLANAS EN EL EXTRANJERO

El censo electoral ha señalado que 38,6 millones de españoles tienen derecho a voto este 29 de noviembre, con 6,8 millones de andaluces, de los que 1,6 millones son de Sevilla: 1.563.228 residen en la provincia según el Censo de Españoles Residentes, CER y 43.795, en el extranjero según el Censo de Españoles Residentes Ausentes, CERA.

Además, 44.425 sevillanos han solicitado el voto por correo. En julio de 2023 fueron 131.995 y en noviembre de 2019 sumaron 34.719.

También se han distribuido 105 lotes de voto accesible para personas con discapacidad visual --100 enviados a domicilio y 5 a colegio electoral--, frente a los 31 solicitados en la convocatoria anterior.

En total, son nueve juntas electorales de zona para 106 municipios sevillanos. El número de recintos de votación asciende a 683 con 2.625 mesas para las que se han designado 23.625 ciudadanos como presidentes, vocales y suplentes. En total serán 5.250 urnas y se han dispuesto 1.400 cabinas para que los electores elijan y ensobren los votos con privacidad.

Las papeletas impresas suman 13,6 millones: 11.937.250 para el Congreso de los Diputados y 1.707.500 para el Senado, junto a 2,8 millones de sobres y 28.000 manuales de instrucciones. Los representantes de la Administración cuentan con 1.224 tabletas para la transmisión de datos.

APLICACIÓN DE TELÉFONO MÓVIL MIDNI

En las elecciones de este domingo, se han proclamado once candidaturas para el Congreso de los Diputados y ocho para el Senado, lo que supone el mismo número de opciones para la Cámara Baja respecto a 2023 y dos menos en el caso de la Cámara Alta. En la decimosexta legislatura, habrá doce diputados y cuatro senadores por la provincia de Sevilla.

Los recintos electorales abren sus puertas a las 9.00 horas y las votaciones terminarán a las 20.00 horas. Los electores deben identificarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la aplicación de teléfono móvil MiDNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Estos documentos serán válidos aunque estén caducados, pero sólo se admiten originales, no fotocopias.

La información del escrutinio comenzará a conocerse a partir de las 21,00 horas, con el cierre de los colegios electorales en Canarias, y una hora después se espera ofrecer una rueda de prensa con resultados provisionales, que estarán además disponibles en la página de internet oficial de las elecciones.