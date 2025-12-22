El 41.716, séptimo quinto premio de la Lotería de Navidad, reparte 600.000 euros en Sevilla capital

Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 41.716 ha resultado agraciado con el séptimo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, una cifra que ha sido vendida en diversos enclaves del territorio español, siendo uno de ellos Andalucía, donde este número ha repartido 600.000 euros en la capital sevillana.

El número ha sido cantado a las 13,25 horas en novena tabla. La capital hispalense ha sido agraciada de nuevo, con este séptimo quinto del que se han vendido 100 décimos en la administración número 58, ubicada en la calle Ingeniero La Cierva, repartiendo 600.000 euros entre todos los poseedores de estos billetes.

Cada andaluz gasta este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que sitúa a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480