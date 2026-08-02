Abierta hasta el 19 de agosto la convocatoria de subvenciones Sevilla Solidaria para familias y colectivos

Archivo - El alcalde de Sevilla saluda a un menor inmerso en el programa de ayudas del Consistorio para reforzar la acción social de las entidades. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto hasta el próximo 19 de agosto, la convocatoria de subvenciones Sevilla Solidaria 2027, dirigida a apoyar a las entidades sociales que desarrollan proyectos de intervención con personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta edición ha aumentado la cuantía asignada en 375.000, hasta llegar a los 3.449.914 euros. La convocatoria y las bases reguladoras pueden consultarse en la web municipal.

Asimismo, esta convocatoria ha incorporado como principal novedad, una línea titulada 'Ciudadanía Global' y 'Equidad Social', integrada en la categoría de otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Esta nueva línea está destinada a financiar proyectos que promuevan los valores de inclusión en la ciudadanía para lograr el compromiso social con la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos, tanto en el ámbito local como global.

En este sentido, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha señalado que esta convocatoria alcanza "la mayor dotación de su historia". "Detrás de cada proyecto subvencionado hay profesionales y voluntarios que sostienen la red de atención social de Sevilla, y este incremento reconoce y refuerza esa labor", ha añadido.

La convocatoria ha vuelto a contemplar dos ámbitos de actuación, uno territorial y otro sectorial. Al primer ámbito se ha asignado una dotación de 892.500 euros para financiar proyectos desarrollados en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios destinados a promover el bienestar y la atención de la infancia y la adolescencia, las personas mayores, los colectivos en situación o riesgo de exclusión social y las actividades de ocio en familia.

Por su parte, el segundo ámbito, correspondiente a las líneas sectoriales, cuenta con una dotación de 2.557.414 euros, distribuidos del siguiente modo: Personas sin hogar, 945.414 euros; Familias en proceso de realojo procedentes de asentamientos chabolistas, 100.000 euros; Personas con discapacidad, 385.000 euros y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social, 1.127.000 euros.

En 2026, el programa se ha resuelto con una dotación de 3.074.914 euros, un siete por ciento más que en 2025, con el fin de financiar proyectos de más de 200 entidades sin ánimo de lucro en coordinación con los Servicios Sociales municipales. Desde 2017, cuando contaba con 1,27 millones de euros, la dotación del programa se ha más que duplicado.