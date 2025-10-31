Abierto hasta el 12 de noviembre el plazo de alegaciones de las becas para estudiantes de la Diputación de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de una residencia de estudiantes de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La resolución provisional de la convocatoria de las 'Becas Reset' ya está publicada en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Diputación de Sevilla. Estas ayudas están orientadas al alumnado que curse Grado universitario o Formación Profesional Superior en centros públicos y necesiten este apoyo institucional de 4.000 euros para sufragar sus gastos de alojamiento, siempre que residan a 40 kilómetros o más de los centros en los que están matriculados.

De este modo, quienes hayan solicitado esta colaboración económica podrán comprobar en 'https://sedeelectronicadipusevilla.es/' si se encuentran en la relación de personas admitidas, excluidas o inadmitidas y contarán hasta el próximo día 12 de noviembre para renunciar a la subvención, presentar alegaciones y/o los documentos preceptivos para subsanar, informa en un comunicado.

En esta fase de la convocatoria de las 'Becas Reset', que se inicia precisamente con la publicación de los listados provisionales, las personas interesadas tendrán que aportar a través del registro electrónico de Diputación, como documentación exigible, la matricula formalizada de los estudios para los que se ha solicitado la beca y el contrato de alojamiento o de arrendamiento de inmueble.

NINGÚN JOVEN DE LA PROVINCIA SIN FORMACIÓN POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Las 'Becas Reset' para el curso académico 2025/2026, concebidas en régimen de concurrencia competitiva, prevén 300 de estas ayudas económicas que costeará la Diputación con una aportación de 1,2 millones de euros, con el objetivo de que "ningún joven de la provincia tenga que abandonar sus estudios y su formación por motivos económicos".

Como novedad, en esta segunda convocatoria se han ampliado al alumnado matriculado en segundo curso, además de a los estudiantes matriculados por primera vez en 1o de Grado universitario o Formación Profesional Superior, con matricula formalizada en alguna de las universidades públicas, IES o centros públicos.

Además, los estudiantes que en el curso pasado fueron beneficiarios han podido solicitar su renovación para el segundo curso, el correspondiente al 2025/2026, siempre que mantengan las circunstancias por las que se se les concedió y hayan aprobado al menos el 50% de los créditos matriculados. En ambos casos en régimen presencial y de matrícula completa.