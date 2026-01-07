El Abierto de ajedrez 'Ciudad de Sevilla' acogerá la Olimpiada Interescolar y el Torneo Internacional Femenino

Presentación de la XIII Olimpiada Interescolar y el II Torneo Internacional Femenino de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado que durante la 51º edición del Abierto Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Sevilla' tendrán lugar la XIII Olimpiada Interescolar y el II Torneo Internacional Femenino de la Diputación de Sevilla, que se celebrarán el sábado 10 y domingo 11 de enero por la mañana.

La institución provincial ha destacado su compromiso con el evento que se celebra del 9 al 17 de enero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y que está reconocido entre los diez más importantes de España, según la clasificación de la Federación Española de Ajedrez.

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación, Casimiro Fernández, ha indicado que es "un auténtico orgullo volver a contribuir a una nueva edición de un torneo que tras sigue proyectando el nombre de Sevilla y de su provincia dentro y fuera de nuestras fronteras".

La Diputación ha indicado que este año la Olimpiada "bate récords de participación", con 98 equipos y más de 560 niños inscritos, procedentes tanto de la capital como de numerosos municipios de la provincia. "Unos datos que nos llenan de felicidad y que demuestran que el ajedrez goza de una magnífica salud entre nuestra juventud", ha destacado Fernández.

El diputado de Cultura ha subrayado también la evolución y la importancia del II Torneo Internacional Femenino, "una iniciativa que cuenta con el respaldo de nuestra institución a través de la línea de ayudas a la promoción de la Igualdad de Género en el deporte". Hasta el momento, son ya 32 las jugadoras inscritas de 10 nacionalidades diferentes, "una cifra que refleja el avance hacia una participación cada vez más igualitaria y diversa, y que nos anima a seguir impulsando iniciativas que favorezcan la presencia de la mujer en el deporte y, en particular, en el ajedrez".

En esta línea, la Diputación de Sevilla ha subrayado su compromiso con el ajedrez base a través del Circuito Provincial de Ajedrez, que moviliza a cerca de 700 jóvenes, en distintas jornadas de competición repartidas por la provincia. "Todo ello sería imposible sin el trabajo conjunto y la implicación de muchas personas y entidades", ha agradecido Fernández.