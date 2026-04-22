Un acertante de la Bonoloto gana cerca de 147.000 euros con un boleto validado en Écija (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este miércoles, 22 de abril, ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- dotado con 146.538,03 euros al propietario de un boleto sellado en Écija (Sevilla).

En concreto, el boleto ha sido validado que ha sido validado en la Administración de Loterías número 5 de la localidad astigitana, situada en el centro comercial N4 localizado en la prolongación de la Avenida del Genil, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Se trata del único boleto acertante de segunda categoría en un sorteo que tampoco ha registrado premios de primera categoría (seis aciertos), por que han sido validados en administraciones de lotería de Palma de Malllo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles ha estado formada por los números 17, 21, 22, 38, 42 y 47. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.329.027 euros.