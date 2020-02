Adelante alerta de "oscurantismo y falta de diálogo” del Ayuntamiento de Sevilla en el área de Recursos Humanos

Publicado 23/02/2020 13:27:20 CET

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, y la edil Sandra Heredia, tras reunirse con las secciones sindicales de CCOO, SEM, UGT y CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla para analizar la situación la plantilla municipal, han alertado este domingo de "oscurantismo y falta de diálogo" en el área de Recursos Humanos y la "falta de información" por parte del Gobierno local socialista, "tanto a los sindicatos como a la oposición" y, por ende, al conjunto de la ciudadanía.

Según expone en una nota de prensa el portavoz adjunto de Adelante, el Ayuntamiento "está incumpliendo" su propia Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información, la cual establece que el Ayuntamiento debe publicar periódicamente, "cada tres meses", una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del propio Consistorio.

El Ayuntamiento, no obstante, "no solo no cumple su propia ordenanza, sino también el Catálogo de Información Objeto de Publicidad Activa", que aprueba la Junta de Gobierno municipal y que establece "claramente" que de manera trimestral hay que publicar no solo la RPT, sino una relación de qué puestos están vacantes, cuáles cubiertos y cuál ha sido el proceso de acceso a cada puesto de trabajo, como añade Sandra Heredia.

Daniel González Rojas asegura que ya ha denunciado formalmente ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía este "grave incumplimiento" de la normativa, que debería garantizar que los grupos políticos de la oposición, los propios trabadores municipales y la ciudadanía accedan a "una información que es de su interés". Por ello, considera que la gestión en materia de Recursos Humanos es "un auténtico desastre", pues "al oscurantismo y falta de información hay que sumar una voluntad de no dialogar ni con la plantilla municipal, ni con los sindicatos, ni con el resto de fuerzas políticas".

El edil de Adelante explica además que Recursos Humanos se ha convertido en "un auténtico cuello de botella" para el Ayuntamiento y la "mala gestión" en esta área impide, por ejemplo, ampliar los recursos que se destinan a Servicios Sociales o a Parques y Jardines.

Daniel González Rojas denuncia que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), "en lugar de facilitar el diálogo, lo que está haciendo es poner más barreras", y que, en este sentido, "así es como están funcionando la delegada de Hacienda, la delegada de Recursos Humanos o el director general de Recursos Humanos". "Las secciones sindicales se quejan, y con razón, de que no tienen un interlocutor claro y, mientras esto sucede y unos y otros se pasan la pelotita, la casa se queda sin barrer", subraya el portavoz adjunto de la confluencia de izquierdas.

González Rojas ha querido dejar claro que para Adelante las privatizaciones van a ser siempre una "línea roja". "Cuando negociamos el anterior Presupuesto ya lo dejamos claro y conseguimos que el PSOE diera marcha atrás y desechara la idea de realizar privatizaciones en Tussam o en Servicios Sociales", añade.

En la misma línea se ha manifestado Sandra Heredia, quien puntualiza que si el PSOE quiere seguir alcanzando acuerdos con ellos durante el actual mandato (2019-2023), "debe renunciar a realizar cualquier tipo de privatización". "Cuando se firma un macrocontrato con empresas privadas para externalizar las funciones que antes realizaban empleados públicos de Parques y Jardines, por ejemplo, lo que acaba sucediendo es que se ofrece un peor servicio a la ciudadanía", explica Heredia, porque al final, "la única fórmula para garantizar que la ciudad cuenta con unos servicios públicos de calidad es garantizar que existe una plantilla que puede realizar estas funciones tan esenciales".