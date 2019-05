Adelante Andalucía apoya las reivindicaciones de los trabajadores del Metro de Sevilla

Publicado 05/05/2019 12:30:13 CET

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del Metro de Sevilla tras haberse reunido con los empleados del suburbano hispalense este pasado viernes.

El diputado Nacho Molina ha explicado en un comunicado que Metro de Sevilla es una empresa que "fue gestada por la administración pública y que pasó a manos privadas" y ha señalado que "ahora mismo un grupo empresarial, Globalia, con participación de capital holandés, inglés y canadiense, controla el 88 por ciento de las acciones, y presenta cuentas de explotación en los últimos años con beneficios importantes, más de 70 millones de euros".

Además, ha resaltado que Metro de Sevilla recibe "una subvención pública que ronda los cuatro euros por cada pasajero que se monta todos los día en el Metro de Sevilla". A pesar de todo ello, "tiene uno de los peores convenios de transporte suburbanos que hay en España".

Molina ha destacado que "la plantilla ha hecho un esfuerzo durante los pasados convenios de contención salarial, asumiendo que el inicio de la actividad y de explotación del Metro en Sevilla requería un compromiso de todos, ellos los primeros", e incluso "firmando acuerdos por debajo de las posibilidades reales de incremento salarial y mejoras de la condiciones de trabajo".

Sin embargo, "a pesar de estos esfuerzos por parte de los trabajadores", la empresa "no se ha mostrado generosa en la última negociación", según apuntado el diputado de Adelante Andalucía, a la vez que ha insistido en que el convenio, expirado desde el 31 de diciembre de 2018, "en este momento se encuentra estancado".

Para el diputado autonómico, la subida planteada por los trabajadores "es una subida razonable, lineal y progresiva" y critica "la postura de la empresa", que ha calificado de "intransigente y cicatera" porque "no solamente no está dispuesta a aceptar una revisión salarial al alza, absolutamente legítima, si no que ha incluido en el paquete de medidas algunas muy polémicas, como introducir conceptos variables en la masa salarial de los trabajadores".

También ha insistido en que "muchas de las personas que trabajan para el Metro de Sevilla, pertenecen a empresas externas, como ocurre con la seguridad y la limpieza" que pertenecen "a terceras empresas que mantienen peores condiciones de trabajo a los trabajadores que prestan servicio en las estaciones de Metro".