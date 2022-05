Adelante Andalucía critica el "cierre" los fines de semana del centro de participación de Cerro-Amate, en Sevilla

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Adelante Andalucía en Sevilla y candidata al Parlamento andaluz para las próximas autonómicas del 19 de junio, Teresa de Pablo, ha criticado este lunes la "falta de recursos" y el "cierre" durante los fines de semana del centro de participación activa del Distrito Cerro-Amate.

A las puertas del centro, De Pablo ha acompañado a los usuarios que se han concentrado para alertar de la falta de recursos a los que la Junta de Andalucía "somete al centro". "Moreno, que tanto presume de haber mejorado la vida de los andaluces, parece que se olvida de las personas mayores de Cerro-Amate", ha llamado la atención la diputada en una nota de prensa.

"Es inconcebible que cuando las personas mayores tienen tiempo libre para su disfrute el Centro de participación activa permanezca cerrado por las tardes y los fines de semana no permitiendo disfrutar de las actividades deportivas y de ocio", ha mnaifestado.

Teresa de Pablo ha afirmado que "los usuarios han intentado en varias ocasiones ser recibidos por la Delegación territorial de la Consejería de Igualdad, que no solo no atiende sus demandas sino que no los ha recibido para encontrar soluciones a este problema".