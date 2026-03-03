Adelante critica la falta de "limpieza" en colegios de Camas y de "climatización" en un instituto de Alcalá (Sevilla)

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este martes tanto la "grave situación de limpieza" de los colegios del municipio sevillano de Camas como la "falta de climatización" en el instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Hienipa' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Son dos cuestiones que desde Adelante han puesto de relieve este martes a través de dos comunicados en los que han informado, por un lado, de una reunión que su diputada en el Parlamento andaluz, Begoña Iza, ha mantenido con representantes sindicales de limpieza de los centros escolares públicos de Camas "para abordar la grave situación que sufre la localidad".

Iza ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz dirigida a la Consejería de Desarrollo Educativo "sobre las condiciones higiénico-sanitarias en los colegios de Camas, ya que hay serios problemas y deficiencias" debido a "una clara estrategia política para eliminar personal laboral y privatizar todos los servicios dentro de la estructura municipal", según ha indicado.

La representante de Adelante ha advertido de que "ha sido el personal de limpieza uno de los colectivos que más se ha visto afectados por esta externalización", y desde dicha formación consideran que este proceso es "una privatización encubierta de servicios que eran públicos y que, desde octubre de 2023, se ha privatizado con Serveo".

"El equipo de gobierno, sencillamente, ha perdido la capacidad de dirigir a personal. Ahora ya no tiene herramientas con las que garantizar que haya suficiente personal contratado, que estén dignas las aulas y, de esta forma, el mantenimiento de los centros se encuentra bajo mínimos", ha abundado Begoña Iza.

La diputada ha explicado que a las trabajadoras les faltan productos de limpieza que tienen incluso que aportar las propias familias de los centros como papel higiénico, y ha tildado de "escandalosa" la situación, por lo que ha pedido "explicaciones" a la citada Consejería, ya que es la "última responsable" de que "se presten en condiciones dignas las clases", y "es su deber garantizar las condiciones higiénico-sanitarias los centros escolares públicos de camas", según ha aseverado.

Al hilo de este asunto, desde Adelante han querido "poner el foco en los dos problemas que se unen y son igualmente importantes; por un lado, los derechos de las trabajadoras y, por otro, las condiciones del servicio de limpieza en los centros educativos".

"FALTA DE CLIMATIZACIÓN" EN UN IES DE ALCALÁ

Por otro lado, la parlamentaria Begoña Iza ha advertido este martes, frente a las puertas del IES 'Hienipa' en Alcalá de Guadaíra y junto con familiares del alumnado de dicho centro, la "situación de abandono" de ese instituto inaugurado en septiembre de 2024.

Desde allí, la representante de Adelante ha criticado a la Junta de Andalucía por "la falta de climatización del centro que afectará directamente a más de 800 niños, así como a 80 docentes y demás personal en los próximos meses con el incremento de las temperaturas", según ha advertido y han informado desde la formación andalucista en una nota.

Tanto la diputada andalucista como Fran Arranz, uno de los padres afectados, han señalado la "mala gestión" de la Junta de Andalucía, que presentó el centro hace menos de dos años "como un proyecto de innovación domotizado, pero que en realidad fue proyectado sin un sistema de climatización", lo que han calificado como "una chapuza de la Consejería para evitar que la gente se les echara encima por su inacción, y que vuelve a demostrar la falta de interés de la Junta por el bienestar de los alcalareños".

Asimismo, desde la formación han indicado que la Ley de Bioclimatización presentada por Adelante y aprobada en julio de 2020, "no está siendo implementada, como ha evidenciado el caso del IES 'Hienipa'", según han agregado.

Así, han exigido que "la ley ha de cumplirse, por el bien del alumnado y de las trabajadoras", y han remarcado que esta ley "no se basa simplemente en la implementación de sistemas de aire acondicionado, sino en la creación y transformación de los centros educativos en espacios verdes".

La portavoz andalucista ha señalado que la "crítica" situación del IES "afectará directamente a la calidad educativa del alumnado, así como a las condiciones laborales de las decenas de profesionales que trabajan en el mismo".

Así, ha denunciado el "abandono" de la Consejería de Desarrollo Educativo y ha exigido "medidas urgentes para evitar que el alumnado tenga que sufrir las altas temperaturas de los próximos meses".

Por ello, ha explicado que desde Adelante Andalucía han presentado una batería de preguntas escritas en el Parlamento que deberá responder la Junta de Andalucía "sobre el estado de la climatización del centro educativo, así como de la implementación de la reciente financiación recibida para el mismo fin y del estado de la licitación para su consecución".

De esta forma, Begoña Iza ha denunciado que "la situación del IES Hienipa es una clara vulneración del derecho a una educación pública y de calidad, lo cual vuelve a retratar la pésima gestión de la Junta de Andalucía, siempre en contra de lo público", según ha añadido para concluir.