Adelante exige "explicaciones y responsabilidades" por la presunta "corrupción" con las obras del estadio La Cartuja

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este martes "explicaciones y responsabilidades" ante el presunto "caso de corrupción" que vincularía al Gobierno de la Junta "con las obras del Estadio de La Cartuja en Sevilla".

Así lo ha reclamado el portavoz de Adelante en un audio remitido a los medios de comunicación tras conocerse que la jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del citado complejo deportivo.

José Ignacio García ha subrayado que este asunto "se venía investigando hace mucho tiempo, pero las noticias que hemos conocido en el último auto" judicial "son muy graves", y "estamos hablando de un caso de corrupción otra vez con contratos de emergencia, otra vez con obras, y otra vez con presuntas comisiones ilegales".

Desde Adelante Andalucía exigen "explicaciones, luz y taquígrafos, máxima transparencia" sobre este caso, así como "saber qué vinculación tienen" los dos investigados citados "con la Junta de Andalucía y con el Partido Popular actualmente".

"Que haya responsabilidades y que caiga quien tenga que caer", ha pedido también el portavoz de Adelante, que ha abogado por que "se sepa hasta el fondo de la cuestión", así como ha apuntado que "lo que sí parece ser que es claro es que hay una falta de control en la Junta de Andalucía, que con los contratos de emergencia se hizo de todo", y que "parece ser que algunos listos se forraron".

De igual modo, desde Adelante quieren que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP-A), "dé explicaciones en el Parlamento y explique qué información tiene, quiénes son los responsables, si era consciente de esta situación, qué vinculación tienen estos señores (investigados) con la Junta de Andalucía actualmente", según ha abundado José Ignacio García.