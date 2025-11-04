Adelante pide a Gobierno y Junta aplicar las leyes de Memoria e impedir una misa de Falange a "los caídos" en Sevilla

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este martes que va a registrar una petición en la Subdelegación del Gobierno con objeto de que impida la celebración de "una misa y homenaje" que convoca Falange Sevilla el viernes a las 20,00 horas en el Convento Santa María la Real en la capital, según se puede leer en la cuenta en X de esa organización.

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha exigido al Gobierno que ese acto debería estar "inmediatamente prohibido" en aplicación de la normativa de referencia, tanto la Ley estatal 20/2022, de Memoria Democrática, como la autonómica, la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

"Le exigimos al Gobierno de España que actúe inmediatamente, y hoy vamos a registrar en la Subdelegación del Gobierno una petición para que prohiba este acto, y le exigimos también al Gobierno andaluz que aplique la Ley de memoria andaluza, que dice que este tipo de actos tienen que ser prohibidos", ha abundado sobre la cuestión.

García ha instado a que "esto hay que prohibirlo", por lo que ha demandado que "el Gobierno de España del PSOE esté a la altura", aunque de igual forma ha reclamado que "también que el Gobierno del Partido Popular Andaluz esté a la altura", antes de preguntarse "qué pensarán", aunque de igual forma ha reclamado "que apliquen la ley".

Ha considerado que se trata de "un homenaje a los golpistas del golpe de Estado de 1936" y, por ello, "claramente de exaltación de la violencia, del golpe de Estado del 36, de desprecio a las víctimas", antes de preguntarse de forma retórica si "alguien se imagina que un grupúsculo llamado Juventudes Hitlerianas se dedicara a hacer en Alemania un homenaje a Hitler" o que "se organizara este fin de semana en Sevilla un homenaje a un terrorista", antes de concluir que "se prohibiría, ¿no?".

"No podemos permitir que en nuestras calles haya un acto de exaltación del Golpe de Estado del 36 y de desprecio a las víctimas", ha afirmado García, quien ha planteado que "esto es una provocación y es violencia".

"Hacemos un llamamiento al sentido común a que se aplique la ley y a que se defienda las memorias de las personas que fueron represaliadas", ha seguido argumentando el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026.

"Si no se prohíbe, veremos qué otras acciones legales y de todo tipo podemos emprender para que esto no se celebre", ha remachado su reflexión el portavoz de Adelante.