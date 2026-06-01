Adif destina 6,6 millones de euros a la remodelación de cinco estaciones de la línea Mérida-Los Rosales (Sevilla)

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado, por un importe de 6.136.133 euros, el contrato para la remodelación de cinco estaciones situadas en la línea de tren Mérida-Los Rosales, que conecta las provincias de Badajoz y Sevilla.

Según ha detallado la empresa pública en una nota de prensa, la actuación tiene como objetivo la "remodelación y la renovación de los materiales" de las estaciones de Usagre-Bienvenida (Badajoz), Guadalcanal, Cazalla-Constantina, Pedroso y Villanueva del Río y Minas (todas ellas en la provincia de Sevilla), en el tramo comprendido entre Zafra y la pedanía del término municipal de Tocina, Los Rosales.

De esta manera, el Ministerio de Transportes pretende "modernizar la infraestructura ferroviaria", mediante la renovación de vías, desvíos y elementos asociados, así como la "optimización de la operativa ferroviaria" en este corredor.

Entre las principales intervenciones previstas destacan la construcción y renovación de vías de apartado, la sustitución de desvíos y elementos de vía "obsoletos" por otros de mayores prestaciones, la mejora del drenaje y de la plataforma ferroviaria, la renovación de balasto, carriles y traviesas y la adecuación de pasos a nivel y elementos de seguridad.

Asimismo, estas actuaciones permitirán "incrementar la seguridad, la fiabilidad y la regularidad de las circulaciones", al tiempo que contribuirán a "reducir los costes de mantenimiento y minimizar posibles incidencias". Asimismo, el proyecto contempla la adaptación de los pasos entre andenes y otros elementos, "mejorando las condiciones de explotación y servicio en la línea".

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MÉRIDA-LOS ROSALES

Adif está llevando a cabo una "renovación integral" de la línea de ferrocarril convencional Mérida-Los Rosales, para la que ha movilizado una inversión cercana a los 138 millones de euros, con el objetivo de "reforzar la calidad del servicio y potenciar la cohesión territorial entre Andalucía y Extremadura".

Así, tiene en marcha la renovación de 17 kilómetros de la línea, situados en la provincia de Badajoz, con una inversión de 12,3 millones de euros, después de los trabajos ya realizados en algo más de 18 kilómetros, entre el norte del apeadero de Usagre/Bienvenida y la estación de Llerena (Badajoz).

Además, se han realizado trabajos de renovación de traviesas en 10,5 kilómetros de la línea a su paso por los municipios de Cazalla, El Pedroso y Arenillas, en la provincia de Sevilla, así como mejoras en los sistemas de señalización y telecomunicaciones.

En este ámbito, Adif ha realizado la instalación del GSM-R, el sistema de radio móvil digital específico del ferrocarril que garantiza el "contacto permanente entre los maquinistas de tren y los Centros de Regulación de Circulación (CRC)", así como la "optimización en la señalización", mediante la sustitución del bloqueo telefónico en la línea por un sistema automático telemandado.

Finalmente, también se han realizado trabajos de renovación de estructuras singulares de la línea, como el puente de Rivera del Huesna, para contribuir a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.