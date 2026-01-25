Adif suspende la circulación de trenes entre los municipios sevillanos de Arahal y Marchena por riesgo de caída de muro

Archivo - Imagen de archivo de estación de Arahal (Sevilla). - ADIF - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido este domingo, 25 de enero, la circulación de trenes entre las localidades hispalenses de Arahal y Marchena a causa de un posible peligro de caída de un muro.

En un mensaje difundido a través de su perfil en X (antes Twitter), Adif ha detallado que la circulación entre ambos municipios se encuentra suspendida por riesgo de caída de un muro sobre la vía.

En relación, Adif ha informado que se encuentran pendientes del establecimiento de un "plan alternativo de transporte para los trenes de media distancia".

En contexto, esta medida se ha adoptado en plena crisis de seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos registrados, y en el Rodalíes de Cataluña, donde falleció el maquinista, natural de Sevilla.