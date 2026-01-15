Aena desvía cinco vuelos con destino Sevilla a Málaga y a Jerez por la niebla

Archivo - Aena desvía cinco vuelos destino Sevilla a Málaga y Jerez de la Frontera por la niebla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aena ha desviado este jueves cinco vuelos destino Sevilla a Málaga y a Jerez por la niebla. En concreto, los vuelos desviados a Málaga procedían de Ámsterdam, Bruselas, Eindhoven y Birmingham y el vuelo desviado a Jerez de la Frontera (Cádiz) procedía de Gran Canaria.

Según han detallado fuentes de Aena a Europa Press, "la niebla está prácticamente disipada en Sevilla y no se esperan nuevos desvios, por el momento".