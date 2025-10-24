Aitana agota en horas las entradas para su concierto en el Icónica Fest de Sevilla y suma una nueva fecha el 4 de junio

Archivo - La cantante Aitana, durante su concierto, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aitana ha agotado todas las entradas para su concierto del 5 de junio de 2026 en Icónica Santalucía Sevilla Fest en 12 horas, por lo que el festival ha anunciado este viernes una nueva fecha, el miércoles 4 de junio, en la que la artista barcelonesa "volverá a llenar de emoción la Plaza de España".

Según ha informado la organización en una nota de prensa, con esta segunda cita Icónica Fest adelanta su inauguración al 4 de junio, dando comienzo a una nueva edición. De esta manera, Aitana regresa al escenario sevillano dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour', con la que abrirá el festival, al igual que hiciera en 2024.

Considerada la "gran referencia del pop en español", Aitana se ha consolidado este 2025 como la artista "más destacada del panorama musical" con tres estadios con todas las entradas vendidas y más de 160.000 espectadores, su álbum 'Cuarto Azul' "aclamado por la crítica y el público", y un documental en Netflix que "revela su lado más íntimo".

Tal y como ha señalado el citado comunicado, su propuesta artística combina "una voz angelical y etérea" con una producción fresca y vibrante, "capaz de conectar con distintas generaciones a través de mensajes de empoderamiento y emociones universales".

El doble concierto de Aitana en Icónica Santalucía Sevilla Fest "promete ser uno de los acontecimientos musicales más esperados del verano de 2026". Con esta nueva cita, el festival "refuerza su compromiso de reunir en la Plaza de España a las grandes estrellas de la escena nacional e internacional".

Por lo tanto, con las confirmaciones de Jamiroquai el 16 de julio, Pablo Alborán el 12 de junio, Isabel Pantoja e Il Divo el 27 de junio y Aitana los días 4 y 5 de junio, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres a la que será su sexta edición.

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel".

"Con cifras récord conseguidas en cinco ediciones", Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una edición con nombres como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean- Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros.

Además, al final de su pasada edición presentaba unos "datos de balance abrumadores", que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest "haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa", reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones, suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático, lo que ha vuelto a situar al Festival como "el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales" como son la Feria de Abril y la Semana Santa.