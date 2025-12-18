Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre al público este sábado el nuevo espacio urbano junto a la Plaza del Duque

Nuevo espacio urbano junto a la Plaza del Duque en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) va a abrir al público este sábado 20 de diciembre el nuevo espacio urbano de la calle Nicolás Alpériz, junto a la Plaza del Duque.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el nuevo espacio ha sido objeto de una importante obra de regeneración para convertirlo en un área para el encuentro y la convivencia, que se suma a la dotación de 150 aparcamientos públicos subterráneos que entró en funcionamiento hace unos días.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha indicado que con este proyecto, apoyado por fondos europeos bajo los objetivos de movilidad sostenible, la zona "ha dado un giro de 180º". "Una plaza diáfana, con arbolado y zonas ajardinadas con especies autóctonas, accesos adaptados para personas con movilidad reducida, juegos infantiles, zonas de paseo y descanso, e iluminación con tecnología LED", ha afirmado.

Asimismo, Jiménez ha asegurado que es un espacio "llamado a la convivencia que la ciudadanía podrá comprobar por primera vez este sábado con una fiesta participativa para todos los públicos, con juegos infantiles, talleres, música y animación entre las 11 horas de la mañana y las 14 horas de la tarde".

Esta plaza supone un acceso hacia la calle San Francisco propiciando un paseo peatonal entre el entorno natural de Oromana y el casco histórico, ofreciendo un "espacio público del carácter y singularidad que requiere Alcalá en esta zona".

Este proyecto global, plaza y aparcamientos subterráneos, ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros, el 80% financiados con Fondos Next Generation y el 20% restante con la participación del presupuesto municipal.

"Se trata de una infraestructura muy esperada por la vecindad porque crea una nueva zona de esparcimiento y multiplica las plazas de aparcamiento, y por ello será muy positiva tanto para el comercio y los servicios de la zona centro, como para las visitas a los espacios verdes de la ciudad y la subida al propio Castillo de Alcalá de Guadaíra y su entorno", ha indicado.

Este espacio además se convierte en un punto de unión entre el centro histórico, con la Plaza del Duque, la calle Nuestra Señora del Águila, y el molino hipogeo de La Mina, y el Monumento Natural Riberas del Guadaíra, que potencia la puesta en valor del 'Anillo Cultural Castillo-Centro Urbano-Monumento Natural'.