Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la Copa de España de Mushing 2026 con la participación de casi 300 deportistas

Participante en la Copa de España de Mushing 2026 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha vuelto a colocarse en el escaparate deportivo nacional con la celebración de la Copa de España de Mushing 2026, en la que participan unos 300 deportistas con sus perros en diferentes disciplinas y procedentes de distintos puntos de la geografía española.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha explicado en una nota que, a través de la delegación municipal de Deportes, ha organizado esta competición con la Real Federación Española de Deportes de Invierno y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, en colaboración con el Club alcalareño Dunhuellas Mushing. El sábado 10 y el domingo 11 de enero, las carreras darán comienzo a las 8,00 horas.

Al respecto, ha explicado que los deportistas inscritos junto a sus perros competirán y disfrutarán en los pinares de La Boticaria, en pleno Monumento Natural Riberas del Guadaíra, de este campeonato de Mushing, "deporte único que combina naturaleza, pasión por los animales y esfuerzo humano".

El delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia ha resaltado "el maravilloso y espectacular espacio natural" de Alcalá de Guadaíra como "idóneo" para una competición de estas características. Asimismo, Gracia ha destacado la importante repercusión económica y turística para la ciudad de un evento que supone la presencia de más de 300 personas de toda España en la ciudad. "Con un circuíto espectacular de 4,8 kilómetros y en un entorno inigualable tanto deportistas como espectadores estoy convencido que disfrutaremos mucho", ha concluido.

Para finalizar, el titular de Deportes, ha animado a los alcalareños a acercarse al pinar de La Boticaria "para vivir una competición única, un deporte de equipo donde el binomio perro-humano trabaja como un único componente después de estar entrenando todo un año".