Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la Copa de España de Mushing 2026 con la participación de casi 300 deportistas

Publicado: jueves, 8 enero 2026 14:12
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha vuelto a colocarse en el escaparate deportivo nacional con la celebración de la Copa de España de Mushing 2026, en la que participan unos 300 deportistas con sus perros en diferentes disciplinas y procedentes de distintos puntos de la geografía española.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha explicado en una nota que, a través de la delegación municipal de Deportes, ha organizado esta competición con la Real Federación Española de Deportes de Invierno y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, en colaboración con el Club alcalareño Dunhuellas Mushing. El sábado 10 y el domingo 11 de enero, las carreras darán comienzo a las 8,00 horas.

Al respecto, ha explicado que los deportistas inscritos junto a sus perros competirán y disfrutarán en los pinares de La Boticaria, en pleno Monumento Natural Riberas del Guadaíra, de este campeonato de Mushing, "deporte único que combina naturaleza, pasión por los animales y esfuerzo humano".

El delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia ha resaltado "el maravilloso y espectacular espacio natural" de Alcalá de Guadaíra como "idóneo" para una competición de estas características. Asimismo, Gracia ha destacado la importante repercusión económica y turística para la ciudad de un evento que supone la presencia de más de 300 personas de toda España en la ciudad. "Con un circuíto espectacular de 4,8 kilómetros y en un entorno inigualable tanto deportistas como espectadores estoy convencido que disfrutaremos mucho", ha concluido.

Para finalizar, el titular de Deportes, ha animado a los alcalareños a acercarse al pinar de La Boticaria "para vivir una competición única, un deporte de equipo donde el binomio perro-humano trabaja como un único componente después de estar entrenando todo un año".

