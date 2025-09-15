Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge más de una decena de conciertos gratuitos para "apostar por el talento local"

Delegado de Cultura y responsable del área de Identidad del Ayuntamiento alcalareño, Christopher Rivas, junto al cartel de 'Alcalá Suena'. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Más de una decena de conciertos gratuitos se concentrarán los próximos días 26 y 27 de septiembre en los exteriores del Auditorio Riberas del Guadaíra en el primer ciclo de 'Alcalá Suena' que "nace como apuesta municipal por el talento local en el ámbito musical".

Así lo ha expresado el delegado de Cultura y responsable del área de Identidad del Ayuntamiento alcalareño, Christopher Rivas, quien ha destacado que "será el complemento perfecto al Congreso Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña' que se celebra en el Auditorio esos mismos días con talleres, conferencias, mesas redondas y arte".

Con un 60 por ciento de participación del ámbito local, Rivas ha resaltado que se pretende crear un escaparate que apoye a los artistas locales en su conocimiento y proyección no sólo en Alcalá, sino para todo el territorio.