Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este sábado una noche de música en directo con bandas de música

Presentación del VI Festival Nacional de Música 'Ciudad de Alcalá', con el delegado de Cultura de Alcalá, Cristopher Rivas, presidente de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, Alejandro Leal y su director musical, Angel Lasheras - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará este sábado, 20 de junio, el sexto Festival Nacional de Música 'Ciudad de Alcalá', en el patio de la Harinera del Guadaíra, donde tendrán lugar cuatro conciertos de bandas de música con entradas a 5 euros ya disponibles en la web municipal.

Según ha detallado el Ayuntamiento, los repertorios irán desde pasodobles a bandas sonoras. Se trata de una actividad organizada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila en colaboración con la delegación de Cultura del Consistorio, con quien tiene un convenio de colaboración. Es por ello que este martes el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha presentado el evento junto al presidente de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, Alejandro Leal y el director musical, Ángel Lasheras.

En este sentido, Rivas ha destacado la oportunidad de poder disfrutar en Alcalá de las tres formaciones musicales, de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila y de la banda invitada, como es la Banda de Música Municipal del Cristo del Perdón, de La Rinconada.

Asimismo, ha destacado la "calidad" de un evento musical como este, que apuesta por la música en directo y la "creación de vínculos y lazos" entre agrupaciones musicales de otros municipios y que cada año pasan por La Harinera. El responsable municipal ha agradecido "el esfuerzo de la Asociación en la organización de un evento de tal envergadura que cada año va creciendo y recibiendo por parte de bandas y su disposición para participar de las siguientes ediciones".

Por su parte, Alejandro Leal ha resaltado que el evento nació hace seis años con la idea de "compartir con los vecinos de Alcalá la música de otras bandas, tanto a nivel provincial como nacional" y ha realizado un balance "muy positivo" ya que es una iniciativa que "se ha perpetuado en el tiempo, siempre con una gran acogida".

Mientras, Lasheras ha detallado el programa de esta VI edición, en la que ha explicado que "se interpretarán pasodobles como 'Pepe Antón y Paquita Antón' por parte de la Banda Académica. A continuación, la Orquesta de Cámara con el Andante Festivo, una Elegía y una pincelada de 'La Vida es Bella'.

De igual modo, la Banda de la Rinconada llegará al municipio con un repertorio variado de bandas sonoras o pasodobles, antes de que la Banda de Música de Alcalá cierre con el pasodoble 'El Camino', con raíces de jazz y armonías de influencia americana, entre otras piezas.