Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este domingo su Día homenajeando a casi una decena de personas y entidades

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este domingo 21 de septiembre su 'Día de Alcalá' honrando a casi una decena de personas y entidades con el premio Ciudad de Alcalá 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa, en la designación destacan valores como el esfuerzo, la trayectoria, el afán de superación y la solidaridad, la dimensión social, la aportación al conjunto de la sociedad y la identificación con la ciudad.

La alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha resaltado la importancia de dar visibilidad a las personas y entidades que "son ejemplo para la comunidad".

Este 2025 se distingue a la Peña Flamenca La Soleá en su 40 aniversario y a la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Bondad tras 25 años de su fundación. En cuanto a personas, son homenajeados el productor de cine Nacho La Casa, el médico Miguel Ángel Colmenero Camacho, el periodista deportivo Florencio Ordóñez Ríos, el músico y productor Álvaro Gandul García, la bailaora Yaiza Trigo Alba, y el empresario Juan Troncoso Sanabria.