Alcalá de Guadaíra (Sevilla) comienza la redacción de su Plan Estratégico para el Turismo Sostenible

El edil de Turismo, Cristopher Rivas, informa de la redacción del Plan Estratégico para el Turismo Sostenible de Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Harinera del Guadaíra ha acogido el taller de presentación de la redacción del Plan Estratégico de Turismo Sostenible ante una treintena de empresarios, trabajadores, entidades y colectivos vinculados al turismo alcalareño, como "punto de partida" del proceso de redacción del citado plan.

La presentación ha estado a cargo del delegado de Turismo, Christopher Rivas, y del consultor responsable de la empresa redactora, Cercania, Isaías Pérez. El edil del ramo ha señalado que este documento "ayudará a ordenar el desarrollo del sector de forma responsable con el entorno desde el punto de vista social, ambiental y cultural", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Rivas ha hecho referencia a un sector que está creciendo en los últimos años, de tal forma que en 2024 fueron más de 64.000 visitas las que sumaron algunos de los espacios patrimoniales de la ciudad. El desarrollo de este plan viene a construir de forma ordenada en el futuro el desarrollo de un sector en auge, y que supone un valor añadido en lo referente a nuestra identidad, cultura y patrimonio histórico y natural.

En este caso, el Plan Estratégico para el Turismo Sostenible, a través de varios criterios desarrollará esa planificación a medio y largo plazo con el objetivo siempre del cuidado de los elementos identitarios y recursos turísticos, para coordinar de la mejor manera todas las decisiones que se tomen desde la delegación y proyectar además hacia el exterior y hacia el interior de la ciudad, una imagen coherente del sector turístico con un crecimiento ordenado y respetuoso con su entorno.

Para ello, el delegado ha adelantado, que "trabajarán en un documento que nos ponga en el camino con antelación y visión de futuro para optimizar todos los recursos turísticos". Rivas ha destacado que "en Alcalá tenemos claro que queremos un modelo turístico que sume, que respete el entorno y que sirva para reforzar nuestra identidad propia", ha concluido.

UN PLAN EN TRES FASES

El proceso de elaboración del plan consta de tres fases, tal y como han expuesto. En la primera de ellas se llevará a cabo la recogida de información y la elaboración de un plan de trabajo con la participación de agentes especializados en el sector, y agentes relevantes de este sector económico.

La segunda fase será el análisis y el diagnóstico de todos los elementos o espacios a mejorar, y ya en la última quedará definido un marco estratégico con un diseño definido del modelo turístico de ciudad. Al respecto, Rivas ha resaltado que "en un plazo estimado de seis meses tendremos el documento final para que la ciudad cuente con su Plan Estratégico de Turismo Sostenible y que servirá para marcar el futuro de un sector en crecimiento en la ciudad".