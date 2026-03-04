Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca el impulso y crecimiento de sus empresas locales

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en la jornada de Coworking organizada por la empresa Aliauto en colaboración con FICA - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto con la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha participado en la jornada de Coworking organizada por la empresa Aliauto en colaboración con FICA y que ha contado con la presencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, empresarios y la Universidad Pablo de Olavide.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de un espacio para el diálogo entre representantes institucionales, empresariales y académicos para abordar los retos del empleo, la innovación y la sostenibilidad en el sector logístico.

Durante el encuentro, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que este tipo de jornadas "son una demostración de que juntos avanzamos más, subrayando la importancia de la colaboración público- privada como vía para fortalecer el tejido productivo local".

La regidora ha agradecido a Aliauto la organización del encuentro, la apertura de sus instalaciones y su "apuesta decidida" por Alcalá con una inversión de 6 millones de euros.

"Es una enorme satisfacción ver como una empresa crece, avanza y asume nuevos retos. Porque detrás de las cifras de inversión, de las previsiones de crecimiento, lo que late con fuerza es una enorme ilusión, una mirada hacia el futuro, con la confianza y la aspiración de hacerlo mejor", ha remarcado.

Asimismo, Ana Isabel Jiménez, ha señalado que "el liderazgo de Alcalá de Guadaíra como uno de los motores industriales y económicos de Andalucía, con más de 5.000 empresas, 21 parques empresariales y 40% del consumo de energía eléctrica industrial de la provincia de Sevilla y el 10% de Andalucía, y muy especialmente el compromiso municipal por el sector productivo para el crecimiento de estas empresas y la implantación de nuevas firmas".

"Actualmente estamos trabajando en distintos desarrollos urbanísticos para poner a disposición de las empresas más de 750.000 metros cuadrados de suelo industrial; acompañamos a las empresas para la agilización y simplificación de los trámites urbanísticos; captamos fondos europeos para la modernización de nuestros parques empresariales, como los proyectos Alcalá Industria Inteligente con una inversión total en el periodo entre 2021 y 2029 de 11 millones de euros, en procesos de digitalización videovigilancia, ciberseguridad y colaboración empresarial", ha afirmado.

En esta línea, ha señalado el "importante papel" de la formación para mejorar los índices de empleo. "Tenemos una estructura completa de programas formativos que incluyen iniciativas como: Relanza T, Escuela de Empleo Joven, o Vives Emplea", ha remarcado la alcaldesa.

Por su parte, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha expresado que "que seguimos apoyando a quienes invierten en tecnología y formación, porque el empleo se crea en las empresas y se consolida con talento cualificado", ha concluido. Aliauto desarrolla toda su actividad en Andalucía y ha ido consolidando una red territorial de cinco delegaciones - Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Algeciras (Cádiz), Granada, Málaga y San Fernando (Cádiz).

Asimismo, el mismo accionariado que sustenta Aliauto en Andalucía es también el de Aliauto Maroc S.R.L., sociedad radicada en Marruecos. La empresa ha realizado una inversión total superior a 6 millones de euros. Con más de 10.000 metros cuadrado, el espacio está concebido no sólo como un almacén robotizado de última generación, sino como un centro de negocios y de atracción de talento emprendedor andaluz.

El nuevo proyecto de Alcalá integra algunas de las tecnologías más avanzadas de Europa y marca un antes y un después en la gestión logística. Actualmente, tienen a más de 110 personas empleadas directa o indirectamente.