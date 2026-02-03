Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa la labor de sus entidades sociales con casi 400.000 euros en subvenciones

La alcaldesa de Alcalá, en el centro, en el acto de reconocimiento a la labor de las entidades sociales. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE SEVILLA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha hecho este martes entrega de las resoluciones a los proyectos de 20 entidades sociales subvencionados por el Ayuntamiento. El Centro de la Igualdad ha acogido un acto público que ha contado también con la presencia de las delegadas de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y de Salud, Lidia Ballesteros, junto a los representantes de la veintena de colectivos subvencionados.

A través de estas ayudas, el Consistorio entrega más de 394.000 euros para el apoyo a estas entidades que trabajan por las necesidades sociales, la prevención de dificultades de desarrollo de las personas, de la promoción de la educación para la salud, la participación y la solidaridad, o la integración de colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social, explica en una nota de prensa.

Por un lado, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales entrega 261.509 euros, en dos líneas: una para mobiliario y equipamientos con un máximo de 88.000 euros, y otra para proyectos de reforma, adecuación y mejora de la habitabilidad y eficiencia energética de las sedes que asciende a 173.509,99 euros.

A través de la Delegación de Salud, el ejecutivo local impulsa el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud con una línea de subvenciones de 43.978 euros. Al respecto, la alcaldesa ha destacado la apuesta municipal por la cohesión social y el apoyo a las entidades que trabajan en este área.

"Estas subvenciones se posibilitan por una gestión económica eficiente, dado que se sufragan con el remanente positivo de tesorería, que se reinvierte en la mejora de la calidad de vida de los alcalareños y alcalareñas. En este caso, para apoyar el desarrollo de las funciones de las entidades de acción social sin ánimo de lucro en Alcalá de Guadaíra", ha afirmado.

"Contamos con muy buenos colectivos que están desarrollando iniciativas por el bienestar de la ciudadanía, como el fomento de programas de promoción, educación y protección de la salud, con especial atención a las personas con vulnerabilidad, la promoción de la actividad física, la prevención de accidentabilidad, la alimentación sana y los hábitos de vida saludable, entre otros", ha explicado la alcaldesa.

En este sentido, las asociaciones subvencionadas han sido la Asociación Alcalareña de Educación Especial; Afeaes (Asociación Alcalareña de Familiares de Enfermos de Alzehimer Esperanza); Asaenes; Autismo Sevilla; AECC; Oleum Arte; Salud Mañana; Zalo; Banco de Captación de Alimentos de Alcalá de Guadaíra; AFAR; Paz y Bien; la Promotora Laboral y Asistencial Prolaya; Asociación de Fibromialgia de Alcalá (AFA); Ropero del Socorro; Ámbar 21; Cáritas Diocesana de Sevilla, San Juan de Dios; Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl; Cruz Roja Española y la Fundación Centro de Solidaridad de Sevilla.