Alcalá de Guadaíra (Sevilla) instala dos nuevas Islas Ecológicas para acercar el reciclaje a la ciudadanía

Inauguración de una de las Islas Ecológicas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Aira Gestión Ambiental, la empresa municipal de limpieza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha incorporado dos nuevas Islas Ecológicas, una iniciativa que tiene como objetivo acercar el reciclaje a la ciudadanía y facilitar la correcta gestión de residuos domésticos especiales.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha presentado estos dos nuevos puntos, uno ubicado en el Distrito Sur, a la altura del Centro de Salud, y otro situado en la calle Silos, con el objetivo de complementar el servicio en el Distrito Norte, a la altura del complejo comercial. Ambas ubicaciones han sido seleccionadas para garantizar una mayor accesibilidad y cobertura territorial del servicio.

Estas Islas Ecológicas permitirán a los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra depositar "de forma cómoda y accesible" pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como pilas, discos, fluorescentes y aceites de cocina usados, entre otros. De este modo, "se fomenta un reciclaje responsable y se evita que este tipo de residuos acaben en el contenedor de resto o abandonados en la vía pública".

Además, la incorporación de estas islas se suma a otras iniciativas estratégicas de la entidad, como la prevista creación de un segundo punto limpio en Alcalá de Guadaíra, con "el fin de seguir ampliando y mejorando la red de servicios ambientales del municipio".

El Ayuntamiento ha destacado que la ciudadanía de Alcalá de Guadaíra "muestra un comportamiento reciclador consolidado cuando el servicio es accesible y cercano, como ocurre con la recogida de enseres, papel y cartón".

"El uso intensivo del servicio municipal de voluminosos confirma una alta implicación para evitar vertidos incontrolados. Además, el notable crecimiento de la recogida de la fracción orgánica demuestra que cuando se facilitan nuevos recursos y se acompaña con información, la respuesta ciudadana es positiva. Persisten, no obstante, retos en fracciones como envases ligeros y residuos especiales, donde aparecen impropios o falta de separación correcta", ha señalado el Consistorio en una nota.

Los datos de reciclaje reflejan "una ciudadanía concienciada y participativa", con una generación media de 335 kilos de residuos por habitante al año. El uso intensivo del servicio de recogida de enseres y el crecimiento de la fracción orgánica ponen de manifiesto que, "cuando el reciclaje se facilita, la respuesta es positiva". En este sentido, la incorporación de los Puntos Limpios de Proximidad "supone un paso más para acercar la correcta gestión de residuos especiales al día a día de los vecinos de Alcalá de Guadaíra".