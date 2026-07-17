Alcalá de Guadaíra (Sevilla) lanza la iniciativa 'En verano sigue activo' como alternativas de ocio para mayores

Representantes del programa 'En verano sigue activo' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá ha puesto en marcha la iniciativa 'En verano sigue activo' a través de la delegación de Servicios Sociales, para ofrecer alternativas de ocio y socialización a las personas mayores de la ciudad en los meses de verano. Se trata de ofrecer todos los días actividades guiadas para favorecer que los mayores tengan una alternativa y no se vean obligados a permanecer todo el día en casa por falta de alicientes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa parte de los cambios en la rutina durante los meses de verano en personas mayores que se recluyen en casa y permanecen todo el día sin salir a causa del cierre de establecimientos debido al calor. Por ende, "esta conducta hace que no puedan beneficiarse de los efectos positivos de la socialización, el aire libre y la vida activa" ha asegurado.

De esta manera, el Ayuntamiento ha ofrecido una alternativa basada en un lugar al que acudir de lunes a viernes dos horas al día de 10,30 a 12,30 horas y participar en iniciativas de ocio con otras personas. Además, dichas actividades estarán dirigidas por monitores para adaptarlas a sus circunstancias y necesidades, entre ellas talleres, manualidades, cine forum, dominó o juegos de mesa.

En este sentido, el proyecto se llevará a cabo en el Centro de Participación Activa 'Luis Velázquez Peña' en la zona norte de la ciudad, donde se concentra una numerosa población de edad avanzada. Igualmente, este lugar funciona como refugio climático en el que pueden socializar sin temor a las altas temperaturas.

Por último, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha explicado que "debido al calor y a las vacaciones muchas personas mayores se encuentran estos días fuera de su rutina habitual y esto provoca que recluyan en casa, pero sabemos que en la mayoría de los casos para ellos es positivo salir a la calle, hablar con personas y mantenerse activos. Por eso ofrecemos una alternativa que les permite tener alicientes en su día a día y mantener contacto con la sociedad, en un ámbito de confort climático y en unas horas que evitan los momentos de temperaturas más altas".