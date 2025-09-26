Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en marcha el Consejo Sectorial de la Juventud para impulsar la participación

Alcalá de Guadaíra pone en marcha el Consejo Sectorial de la Juventud para impulsar la participación. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha puesto en marcha el Consejo Sectorial de la Juventud para "fortalecer la participación de este sector de la población". La primera reunión de este órgano consultivo ha estado presidida por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, y la delegada responsable de Juventud, Paula Fuster, junto con todos los miembros que van a formar parte de este órgano consultivo que favorecerá la participación de este sector de la población con sus aportaciones a las políticas de Juventud, y aquellas necesidades demandadas por los más jóvenes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Jiménez, en el transcurso de la reunión, ha destacado la importancia para la juventud de la activación de este órgano consultivo, y ha agradecido a los jóvenes su compromiso para fortalecer la participación directa en las políticas de la ciudad. "Lo que queremos es fomentar y dinamizar los cauces de participación pública para que el Ayuntamiento, junto con los jóvenes, trabajemos en consonancia respondiendo con propuestas a las necesidades y demandas reales de nuestra ciudad", ha señalado.

Los Consejos Sectoriales "reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la participación, y la prestación y evaluación de las políticas públicas". La renovación de estos órganos de participación supone "fomentar y dinamizar los cauces de participación pública respondiendo con propuestas muy especializadas y consensuadas a cuestiones importantes para la ciudad en el ámbito sectorial de cada competencia, en este caso en el ámbito de la Juventud".

Otros consejos sectoriales son el de Igualdad, Cultura, Patrimonio y Museos, Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, y Memoria Democrática e Identidad Andaluza.

Estos son órganos consultivos que funcionan de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana que contempla en sus artículos 16 y 18 estos consejos como órganos complementarios para canalizar la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales en un determinado sector de actividad.

ALCALÁ CONSOLIDA LA V EDICIÓN DE SU DÍA

Por otra parte, el municipio ha consolidado la V edición del Día de Alcalá, celebrada el pasado 21 de septiembre coincidiendo con la festividad de San Mateo, como una cita "de referencia que refleja la identidad y el orgullo alcalareño", según ha destacado la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida.

El acto, celebrado en el Auditorio Riberas del Guadaíra, reunió a cientos de vecinos y sirvió para homenajear a personas y entidades que contribuyen al desarrollo de la ciudad. Entre los galardonados figuraron el periodista Florencio Ordóñez, el productor audiovisual Nacho La Casa, el médico Miguel Ángel Colmenero y el empresario Juan Troncoso, además de la bailaora Yaiza Trigo, el músico Álvaro Gandul, la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad y la Peña Flamenca 'Soleá de Alcalá'.

Bastida ha valorado el éxito de la jornada y del concierto conmemorativo de las fiestas patronales, y ha agradecido la colaboración de la hermandad de San Mateo y el Consejo de Hermandades y Cofradías en los actos celebrados en honor al Patrón de la ciudad.