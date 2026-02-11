Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en marcha las visitas nocturnas a la fortaleza almohade por primera vez en su historia

Archivo - Imagen del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA. - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha confirmado el inicio este 20 de febrero de las visitas nocturnas al Castillo almohade de la localidad. Una iniciativa que se activa tras la finalización de la nueva iluminación monumental del espacio.

Esta actuación ha contado con una inversión de 132.000 euros y más de 170 luminarias LED, que permiten "poner en valor el recinto y hacerlo disfrutable también durante la noche", según ha indicado el Consistorio en una nota.

"Se trata de una actuación especialmente relevante al tratarse de un Bien de Interés Cultural, por lo que las visitas se organizan con criterios de calidad, control de aforos y recorridos adecuados, ofreciendo una experiencia respetuosa y cuidada, en la que la luz, la historia y el paisaje construyen un relato patrimonial sugerente y singular", ha señalado el delegado municipal de Turismo, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas.

Asimismo, ha destacado que "el patrimonio, el paisaje y la historia no son sólo elementos para contemplar, sino experiencias que se pueden vivir". En este sentido, ha indicado que se va a desarrollar desde el 20 de febrero y todo el mes de marzo unas Jornadas de Puertas Abiertas con microvisitas circulares gratuitas por grupos los viernes, sábados y domingos.

La iniciativa es gratuita y las entradas podrán reservarse a partir del lunes 16 de febrero (a partir de las 9 horas) tanto en la web de entradas del Ayuntamiento https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/recintos, como físicamente en la Casa de la Cultura (C/ General Prim,2) o en la Oficina de Turismo en La Harinera del Guadaíra.

"Evidentemente, la iluminación tiene puesta la vista en la captación de visitantes para ir avanzando en la generación de recursos turísticos en beneficio de la economía de la ciudad, además de la puesta en valor del patrimonio histórico alcalareño. Lógicamente, los habitantes de la provincia también podrán participar de estas Jornadas Abiertas y de las siguientes visitas guiadas, ya más extensas, más adelante.", ha remarcado Rivas.

A partir del 20 de febrero hasta final de marzo todos los fines de semana (viernes, sábados y domingos), habrá sesiones de microvisitas y entrada escalonada de público cada 15 minutos.

Las jornadas tendrán los siguientes horario: Viernes a las 19,30, 19,45, 20,00, 20,15, 20,30, 20,45 y 21,00 horas; los sábados se amplía hasta las 21,15 y 21,30 horas; mientras que los domingo se reducen hasta las 20,45 horas.

En el calendario de visitas, se incluyen los días 6, 7 y 8 de marzo como jornada especial de puertas abiertas por el Día de la Mujer.