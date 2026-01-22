Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en valor su fortaleza "con nueva iluminación" como activo turístico en Fitur

El delegado de turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este jueves su propuesta turística y cultural la Feria Internacional de Turismo 2026 en Madrid.

El delegado de turismo, Christopher Rivas, ha defendido que se trata de una propuesta "con identidad propia". "El patrimonio, el paisaje y la historia no son solo elementos para contemplar, sino experiencias que se pueden vivir", ha asegurado.

En la presentación, Rivas ha reseñado la fortaleza del municipio como "la imagen más icónica de Alcalá de Guadaíra". Un espacio que cuenta con iluminación interior que permite por primera vez en la historia la posibilidad de realizar visitas nocturnas. Por otro lado, ha puesto en valor "el único molino harinero subterráneo de España", el Molino de La Mina.

Rivas ha explicado que "las visitas nocturnas al Castillo son posibles gracias a la reciente finalización de la nueva iluminación monumental, con una inversión de 132.000 euros y más de 170 luminarias LED, que permiten poner en valor el recinto y hacerlo visible y disfrutable también durante la noche.

Se trata de una actuación especialmente relevante al tratarse de un Bien de Interés Cultural, por lo que las visitas, a partir de febrero, se organizan con criterios de calidad, control de aforos y recorridos adecuados, ofreciendo una experiencia respetuosa y cuidada, en la que la luz, la historia y el paisaje construyen un relato patrimonial sugerente y singular".

"El Molino de la Mina une arqueología, ingeniería, historia y memoria del trabajo, siendo un ejemplo excepcional de patrimonio industrial y cultural. Hoy es un recurso turístico consolidado, con una gestión ordenada y una fuerte demanda por parte del público", ha resaltado.