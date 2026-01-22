Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prepara una nueva edición del programa de inserción laboral 'Vives Emplea Saludable'

Programa 'Vives Emplea Saludable' del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que está preparando una nueva edición del programa gratuito de mejora de la empleabilidad 'Vives Emplea Saludable'.

En una nota remitida por el Consistorio, ha destacado que la iniciativa cuenta con un porcentaje de inserción laboral entre sus participantes de entre el 45% y el 65%. Esta oferta "mejora las competencias profesionales de los participantes, su autoconfianza y capacidades personales".

El Ayuntamiento ha indicado que el programa cumple su edición número 18 y que se desarrollará entre finales de febrero y el mes de mayo. Estos días se celebran sesiones informativas presenciales y on line para informar del programa con detalle a las personas interesadas.

'Vives Emplea Saludable' está dirigido a personas desempleadas de todas las edades, aunque beneficia especialmente a desempleados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres en el 74% de los casos. Está desarrollado por el Ayuntamiento alcalareño y la Fundación Acción contra el Hambre con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

El Consistorio ha asegurado que en sus ediciones anteriores han participado 450 personas con altos índices de éxito de inserción laboral, más el componente del retorno a la formación para la obtención de mejores puestos de trabajo. En la edición de 2025 se ha alcanzando el 45% de inserción durante los meses de desarrollo del programa, porcentaje que sube habitualmente hasta el 60-65% en los meses posteriores a la finalización del mismo. Este mes de enero se abre una nueva convocatoria a la búsqueda de personas interesadas en participar.

Por su parte, la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento con "el apoyo para la creación de empleo y el desarrollo de estos programas que demuestran su utilidad para las personas desempleadas".

Asimismo, ha señalado que "aprender sobre las nuevas tecnologías a técnicas de hablar en público, o trabajar en equipo, son aspectos muy importantes a la hora de la selección de recursos humanos, pero también el autoconocimiento de las propias fortalezas, la confianza y empoderamiento son cuestiones a valorar por las empresas que este programa ayuda a desarrollar".

La titular de Empleo en el Ayuntamiento anima a las personas desempleadas a "aprovechar el programa y su contenido, y confiar en los profesionales de este proyecto de amplia experiencia".

Las actividades del programa consisten en sesiones grupales y personalizadas, fomento de la formación digital y las habilidades sociales y comunicativas, contactos directos con empresas y la participación en foros y eventos de empleo y talleres con responsables de recursos humanos de empresas colaboradoras, y otros perfiles profesionales que ayudan a incrementar sus posibilidades laborales.

Se desarrollará desde de finales de febrero a mayo de 2026, y estos días se están celebrando las sesiones informativas gratuitas para la captación del alumnado. Concretamente, de forma presencial, las próximas se desarrollarán los días 27 de enero y 3 de febrero (de 10:00 a 11:15 h) en la Delegación de Empleo del Ayuntamiento, en Avenida Salud Gutiérrez 55, y de forma telemática el 28 de enero en el mismo horario (Las personas interesadas en la vía online reciben el enlace de seguimiento tras las inscripción gratuita).

La información e inscripciones están a disposición de la ciudadanía en la web municipal en el apartado de Empleo.