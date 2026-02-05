Alcalá de Guadaíra (Sevilla) retoma las visitas guiadas al convento de clausura de Santa Clara

Archivo - Visita de un grupo de personas al convento de Santa Clara de Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - Archivo

ALCALÁ (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El ciclo de visitas guiadas gratuitas al convento de Santa Clara de Alcalá (Sevilla) alcanza su tercera edición; de febrero a mayo en cuatro sábados (14 de febrero, 14 de marzo, 18 de abril y 9 de mayo), con dos sesiones matinales cada día (9,30 horas y 11,30 horas) "ante la expectación causada en las pasadas ediciones".

Para el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, este ciclo "sirve para poner en valor no sólo esta construcción y su historia para Alcalá de Guadaíra, sino también toda la labor que se realiza en su interior hoy día y sus lazos con la comunidad", destaca en una nota de prensa.

"Es una muestra de que el patrimonio no ha de tomarse como un mero escaparate, sino que nos ayuda a reforzar los vínculos de identidad local. Tenemos la visión del patrimonio no sólo como un conjunto de elementos de historia y belleza, sino también como experiencias compartidas", añade el edil.

El convento de clausura de las Hermanas Clarisas, un enclave muy arraigado en Alcalá de Guadaíra pero poco conocido, empieza a tomar un lugar de relevancia en el conocimiento público de la historia y el patrimonio local. Por su carácter de clausura permanece cerrado al público la mayoría del año, pero ha comenzado a poner en valor su arquitectura y sus obras artísticas para el público gracias al programa municipal de visitas guiadas.

Se trata de una iniciativa que parte de las delegaciones de Patrimonio, Turismo y Museos para poner en valor el patrimonio local más desconocido o no público que se organiza dos veces al año, en primavera y otoño, según ha explicado el propio delegado.

El edil ha avanzado que las entradas gratuitas se reservan a través del portal municipal 'entradas.alcaladeguadaira.es', a lo que se añade, como novedad, la reserva telefónica como apoyo a las personas mayores o menos habituadas a las nuevas tecnologías.

Rivas ha agradecido la disposición de las Hermanas Clarisas para permitir que la ciudadanía alcalareña conozca el legado histórico y artístico que atesoran estos muros en pleno corazón de Alcalá, en la céntrica calle Nuestra Señora del Águila (calle La Mina), y que cuenta entre sus dependencias con una hermosa capilla, un patio andaluz tradicional y un obrador cuyos dulces tienen una merecida fama por toda la provincia, además de auténticas obras de arte.

Asimismo, Rivas también ha resaltado la colaboración del experto guía para las visitas, Alejandro Redondo Torres, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con especialización en restauración y conservación, y ligado desde sus orígenes a la Hermandad del Perdón, corporación muy vinculada con el Convento donde se alojó el crucificado titular de la hermandad.

La presencia de la congregación de las monjas Clarisas siempre ha estado muy presente en Alcalá de Guadaíra. El Convento de las Madres Clarisas fue fundado en 1597 mediante licencia del Cardenal Arzobispo don Rodrigo de Castro y con la ayuda del Ayuntamiento de Alcalá que aportó 2.000 ducados, importante cantidad para la época que sirvió para costear la edificación del monasterio.

Cuando en el siglo XIII San Francisco de Asís fundó la fraternidad franciscana, la organizó en tres órdenes: La Orden Primera, integrando a los frailes menores; la Segunda, a las madres clarisas; y la Tercera, a los laicos consagrados. Las tres Órdenes estuvieron presentes en Alcalá durante siglos, las dos primeras en el antiguo convento de San Francisco, mientras que la Orden Segunda sigue presente en este monasterio.