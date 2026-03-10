Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima los detalles para la celebración de la Semana Santa 2026 con el Plan Varal

Reunión del Plan Varal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se prepara para la celebración de su Semana Mayor ultimando los detalles del Plan Varal 2026, dispositivo parar garantizar la seguridad, atención, limpieza, iluminación, tráfico y demás detalles que permitan el buen discurrir de las procesiones.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, este martes en el Auditorio Riberas del Guadaíra se ha realizado la reunión de coordinación presidida por la delegada municipal de Fiestas Mayores, Rocío Bastida con la presencia de los Hábitat Urbano, David Delgado y de Comercio, Paula Fuster, junto al presidente del Consejo de Hermandades, Enrique Ruiz, y los servicios municipales implicados (Policía Local, Bomberos, Tráfico, mantenimiento, limpieza con Aira Gestión Ambiental), la Policía Nacional, y Protección Civil.

Este plan entrará en vigor el martes 24 de marzo (Vía Crucis de las Hermandades presidido por la Hermandad de El Cautivo ), y estará vigente de forma continua entre el Domingo de Ramos, 13 de abril, al Domingo de Resurrección, 20 de abril.

Por su parte, la delegada Rocío Bastida ha destacado "la buena coordinación que cada año se realiza en estas fechas por la ya dilatada experiencia y disposición de los servicios implicados que permite a la ciudadanía disfrutar de sus tradiciones en las mejores condiciones de seguridad y comodidad, y a las propias hermandades el lucimiento ante la minuciosa coordinación y respeto".

"Es por ello, que se agradece públicamente la colaboración de la ciudadanía y sectores comerciales y empresariales año tras año en el cumplimiento de las normativas, horarios e indicaciones provisionales para el enaltecimiento de la Semana Santa y las circunstancias de eventos tan masivos de miles de personas concentradas en las calles", ha asegurado.

CAMBIOS EN ITINERARIOS

Las hermandades de Alcalá de Guadaíra afectadas por las obras que se están ejecutando en la calle La Mina han modificado sus itinerarios. Con la intervención de la Callejuela del Carmen a punto de finalizar, las imágenes de las corporaciones recorrerán la calle Alcalá y Orti y Santa Clara para evitar las obras de peatonalización de Nuestra Señora del Águila.

Siguiendo el recorrido que tenían marcado las hermandades la pasada Semana Santa, fueron hasta siete las que atravesaron el tramo de la calle donde está realizándose la reurbanización.

En el caso de la Hermandad del Rosario, Perdón, Cautivo, Jesús, Amargura y Santo Entierro, tras La Plazuela, atravesarán la Plaza Cervantes para tomar Alcalá y Orti hasta la esquina con Santa Clara, desde donde se incorporarán a la calle Ntra Sra del Águila, sorteando así el tramo cortado.

Tras ello, procesionarán por la calle Herrero y volverán de nuevo por Alcalá y Orti. Por otro lado, la Hermandad de la Tercera Palabra avanzará por Alcalá y Orti hasta llegar a la calle Sánchez Perrier, suprimiendo de su recorrido la Plaza del Duque.

Paralelamente, el Ayuntamiento, con la colaboración del Consejo y las distintas Hermandades ha adecuado día por día el operativo de tráfico para el mayor lucimiento posible de las comitivas en condiciones de seguridad, pero compatibilizándolo en la medida de lo posible con las necesidades toda la ciudadanía.

Ello permitirá que las calles estén cortadas durante las comitivas y horarios de máxima aglomeración de personas a pie, pero pueda permitirse una circulación más fluida para la seguridad y el acceso a cocheras de los residentes durante más tiempo.

Asimismo, para las personas mayores o con movilidad reducida, el Jueves Santo se habilitará su acceso en vehículos a los templos de la zona centro, tal como San Sebastián o Santiago, cuestiones que se irán difundiendo detalladamente en los próximos días.

En aras al mayor esplendor y participación en estas fechas, se recomienda evitar el coche en la medida de lo posible. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana, especialmente en el tema de los aparcamientos para interferir lo menos posible al paso de las hermandades. Son días de afluencia masiva y es necesario seguir las indicaciones de las autoridades.

De esta manera, se establece que el centro de la ciudad permanecerá cerrado al tráfico el Domingo de Ramos a partir de las 17,00 hasta las 00,00 horas. El Lunes Santo a partir de las 19,00 hasta las 23,00 horas. El Martes Santo se cortará a partir de las 18,00 hasta las 23,00 horas.

El Miércoles Santo a partir de las 19,00 hasta la 01,00 horas. El Jueves Santo a partir de las 10,00 horas hasta las 00,00 horas. Durante la Madrugada a partir de las 00,00 horas hasta las 12,00 horas. El Viernes Santo será a partir de las 18,00 horas hasta la 01,00 horas y el Sábado Santo a partir de las 18,00 horas a 22,00 horas.

Por otro lado, se volverán a realizar los servicios especiales de limpieza de la empresa municipal Aira, que este año volverá a contar en coordinación con empresarios y hosteleros, con el servicio de recogida puerta a puerta para los negocios, especialmente de alimentación, de las zonas más transitadas como servicio complementario ante el cambio de horarios para la recogida y la retirada habitual de contenedores de dichas calles.

SILLAS Y RETIRADA DE VELADORES

En cuanto a los veladores, se producirán cortes totales en las calles por donde procesiones el Via Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías el día 22 de marzo. Como preludio del Vía Crucis a las 19,00 horas comenzará el traslado procesional del Cristo hasta la Parroquia de Santiago recorriendo las calles Gutiérrez de Alba, Pérez Galdós, Sol, La Plata, Plaza de Cervantes y Alcalá y Orti hasta alcanzar el templo.

El acto del Vía Crucis comenzará a las 20,30 horas en la Parroquia de Santiago, alterando su recorrido habitual por las obras en la calle Nuestra Señora del Águila. Las catorce estaciones jalonarán el recorrido desde citada Parroquia, la Plaza del Derribo, las calles Ntra. Sra. del Águila, Santa Clara, Alcalá y Orti, Plaza de Cervantes, La Plazuela, calle Gutiérrez de Alba, Herreros y, culminando en la Parroquia de San Sebastián.

Desde la delegación de Comercio, se solicita la retirada de los veladores por parte de los establecimientos para favorecer el buen discurrir de las procesiones 15 minutos antes del paso.

Policía Local, con apoyo de la Policía Nacional prestarán servicios específicos en torno a los templos y en las zonas de mayor afluencia como El Paraíso, La Plazuela todos los días y el puente y San Roque en la Madrugada. Protección Civil estará presente continuamente al igual que Cruz Roja, que ubica puntos fijos de atención según los recorridos de las hermandades: Domingo de Ramos en la Plazuela, Lunes Santo en el Duque, Martes Santo en la Plazuela, Miércoles en la Plazuela, Jueves en la Plazuela, Viernes Madrugada en el Duque, Viernes tarde y Sábado Santo en la Plazuela.

La distribución de sillas por sectores será similar a la de años anteriores pero amortizando espacios que permiten aumentar las zonas, incluso con asientos en la parte alta de la Plazuela. Los pases son gratuitos y se distribuyen tanto por el Ayuntamiento como a través del Consejo General de Cofradías.

La Delegación de Fiestas Mayores ha informado que a partir del lunes 23 de marzo se repartirán en la Casa de la Cultura los pases destinados al global de la población apelando al uso de la responsabilidad cívica para que sean usadas por personas mayores o con movilidad reducida (dos sillas por persona y día de la Semana Santa).

El lunes 23 de marzo se entregarán los pases para el Domingo de Ramos y Lunes Santo, el martes 24 de marzo para el Martes Santo, el miércoles 25, para el Miércoles Santo, el jueves 26 para el Jueves Santo y Madrugada, y el viernes 27 de marzo para el Viernes Santo y el Sábado Santo.