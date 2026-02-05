Alcalá de Guadaíra y la UPO impulsa la retención del talento joven en Sevilla con el programa Inserta

La alcaldesa de Alcalá y el rector de la UPO - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, pone en marcha el programa Inserta-Alcalá 2026, una iniciativa de prácticas de excelencia destinada a fomentar la empleabilidad y la retención del talento joven en el municipio.

El programa contempla la concesión de seis plazas de prácticas dirigidas a estudiantes empadronados en Alcalá de Guadaíra y matriculados en titulaciones oficiales de Grado, Postgrado o Títulos Propios de la Universidad Pablo de Olavide, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Las prácticas tendrán una duración de cinco meses improrrogables, con una dedicación de cinco horas diarias de lunes a viernes, en horario flexible acordado entre el estudiante y la empresa. Cada participante recibirá una dotación mensual total de 1.000 euros, de los cuales: 750 euros corresponden a la financiación principal del programa y 250 euros son aportados por la empresa, además del coste de la Seguridad Social.

La financiación otorgada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a este programa ha sido de 25.000 euros, asumiendo el 83% del coste de las prácticas evidenciando el firme compromiso municipal con el empleo joven y cualificado.

Las prácticas se desarrollarán en empresas que cuenten con sede fiscal en Alcalá de Guadaíra, reforzando así el tejido productivo local y promoviendo la inserción laboral de jóvenes altamente cualificados en el propio municipio. El programa se ejecutará entre enero de 2026 y el 30 de noviembre de 2026.

Como parte del itinerario formativo, el alumnado deberá presentar un trabajo final de prácticas, consistente en un informe sobre la labor desarrollada desde un enfoque intraemprendedor, fomentando la innovación y la proactividad profesional.

INSERTA-ALCALÁ 2026

Inserta-Alcalá se enmarca dentro de las políticas locales de impulso al empleo cualificado, desarrollo económico y colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Alcalá y la UPO, consolidando un modelo de cooperación universidad-empresa-administración pública orientado al desarrollo del talento local.

Esta alianza pone en valor la formación universitaria de sus ciudadanos y ciudadanas, así como la capacidad de su tejido industrial para captar y retener el talento de las nuevas generaciones, lo que a buen seguro repercutirá positivamente en su cuenta de resultados a medio y largo plazo.