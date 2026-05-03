Alcalá (Sevilla) abre mayo con programación cultural vinculada a la identidad, el patrimonio y los espacios naturales

Cartel de una de las actividades organizadas para este mes de mayo. - AYUNTAMIENTO ALCALA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inicia este mes de mayo una "intensa" programación cultural con dos citas ya consolidadas en el calendario municipal: las III Jornadas de Cultura Regionalista, que se celebrarán del 6 al 16 de mayo; y la III edición de Música en la Naturaleza, que llevará diferentes propuestas musicales a espacios verdes de la ciudad durante todo el mes.

Ambas iniciativas, impulsadas desde el área municipal de Identidad, "refuerzan una misma línea de trabajo: acercar la cultura a la ciudadanía, poner en valor el patrimonio histórico, natural y simbólico de Alcalá y generar espacios de encuentro abiertos a todos los públicos", ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

Las III Jornadas de Cultura Regionalista, organizadas por la Delegación de Patrimonio, comenzarán el miércoles 6 de mayo a las 20,00 horas en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la presentación del libro Juan Talavera Heredia en Alcalá de Guadaíra, de Rocío P. Sánchez Toscano, una obra dedicada al legado de la arquitectura regionalista en la ciudad.

La programación continuará el jueves 7 de mayo, también a las 20,00 horas en el Auditorio, con la conferencia 'El himno de Andalucía, un testimonio hecho música', a cargo de José María Diéguez García, con la participación del Grupo de Cámara de la Banda de Alcalá de Guadaíra. Uno de los momentos más destacados llegará el viernes 8 de mayo, a las 13,00 horas, con la presentación oficial en Alcalá de la Ruta de Blas Infante y el regionalismo andaluz, tras la incorporación de la ciudad a esta iniciativa.

Al día siguiente, el sábado 9 de mayo, a partir de las 10,30 horas, se celebrará una visita guiada por los lugares alcalareños vinculados a la vida personal, profesional y política de Blas Infante y su entorno. La inscripción es gratuita y puede realizarse en la Oficina de Turismo, en la Harinera del Guadaíra, o a través del teléfono 955 796 238. Ese mismo sábado, a las 22,00 horas, la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra acogerá el concierto 'La última noche del Rock andaluz', con integrantes actuales de los grupos Triana y Medina Azahara. Las entradas están ya disponibles a través de Giglon.

Las jornadas concluirán el sábado 16 de mayo en el Castillo de Alcalá con el concierto 'Alcalá EnClave de Música', una propuesta dedicada a la música popular andaluza, con un recorrido por composiciones históricas y temas actuales del panorama musical andaluz. Participarán la Banda de Alcalá y La Bondad.

De forma paralela, la ciudad celebrará durante mayo la III edición de Música en la Naturaleza, una iniciativa promovida por las delegaciones de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad y Cultura, que convierte los parques y espacios verdes de Alcalá en escenarios culturales al aire libre.

El primer concierto tendrá lugar el martes 5 de mayo, a las 21,00 horas, en la pradera del Puente del Dragón, con la Coral Polifónica de Alcalá de Guadaíra y la participación del Cuarteto Irippo. La programación continuará el miércoles 13 de mayo, también a las 21,00 horas, en el Parque Hermanos Machado, donde la Big Band Guadaíra llenará de jazz este espacio de la zona norte de la ciudad.

El miércoles 20 de mayo, a las 21,00 horas, el Parque de la Concordia, en Nueva Alcalá, acogerá la actuación del Cuarteto Súbito. La edición se cerrará el miércoles 27 de mayo, a las 21,00 horas, en el Parque de San Francisco, con el proyecto Gamma Organ Trío, del artista alcalareño Álvaro Gandul. Todos los conciertos de Música en la Naturaleza serán de entrada libre y gratuita.